Videos y hechos contundentes

*Fallan “los transformadores”

*Es ya histórico el Cuartelazo

*El reto de la improductividad



Circula en las redes de internet un video que contiene dos escenarios del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador “ambos dos” anotan fechas bastante lejanas una de la otra... En la primera toma se advierte al Ejecutivo mexicano, cuando ante cámaras y representantes de medios de comunicación, precisamente el 28 de febrero del año 2020, refiere: “Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del Coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso”....



Posteriormente el mismo presidente de manera personal como fue en el primer caso, donde anunció contundente que estábamos listos tanto en instalaciones, como en médicos y recursos hospitalarios para afrontar con éxito la pandemia, ya meses después, el mismo Presidente López Obrador, denunció en escenarios similares al que utilizó para externar la referencia hospitalmente positiva en su gobierno, en la tarea de atender con eficacia el reto de la pandemia, declarando ahora todo lo contrario, refiriendo en la filmación del 21 de enero (ya del año 2021) con tono enérgico: “No tenemos los médicos, ni tenemos los especialistas que requiere el país, eso se le debe a los neoliberales”.



Las expresiones claramente diferentes una de la otra, que según se comenta también se encuentran registrados en medios de información impresos, apuntan sobre una práctica gubernamental en la que las figuras en el poder, todo lo negativo tiene su origen en el pasado y, todo lo positivo conforma parte de los aromas transformadores del presente, práctica que persigue alentar la división entre el colectivo social, al tiempo de cultivar un escenario entre “malos y buenos”, en donde los malos lo conforman las generaciones de funcionarios del pasado, mientras que los buenos lo constituyen las generaciones de funcionarios del presente, pero no todos, sino solamente los que portan el banderín del Movimiento Regeneración Nacional, que hoy se ha sustituido gubernamentalmente con las banderas de “La Transformación”.



La práctica de confundir siempre a la colectividad (será precisamente ello lo que se pretende) ya que nuestro Presidente recurre invariablemente a la práctica acusatoria, más aún que a la esencia de una política de corrección, porque si hace un año anunciaba y refería con tono emotivo y triunfalista que México, “su gobierno transformador” estaba listo tecnológica, estratégica y médicamente para afrontar con éxito la pandemia, por qué ahora, un año después de tiempos pandémicos (no priistas, ni panistas) se sostiene en la casa presidencial que la tragedia que se vive con elevado dramatismo en los centros hospitalarios, es porque los del PAN y los del PRI dejaron hecho un desastre el sistema médico nacional, cuando los niveles de calificación deberían de ser hacia los ámbitos del presente, no hacia un ya distante pasado.



Mayores carencias, angustias y frustraciones afrontan hoy millones de familias mexicanas, que las registradas en los últimos dos años de los tiempos neoliberales y, debemos tenerlo muy claro, no sólo por la pandemia y sus destructivos efectos directos y colaterales, sino porque no se advierten niveles de prosperidad integral en lo general, al tiempo que los efectos delincuenciales continúan sembrando aguda intranquilidad social, intranquilidad que es mayor en los ámbitos económicos... No cabe la menor duda: Singularmente preocupante el panorama.



Lo que se lee



Y si bien es verdad que los cortes de energía eléctrica en el norte del país, pareciera que resultaron como efecto directo del temporal incluyendo nevadas en ésa región, correcto es también el preguntarnos si las tormentas de nieve... ¿también arribaron a la región central veracruzana?...



Y es que “los apagones” en los municipios centrales veracruzanos, incluyendo a Córdoba y áreas circunvecinas, definitivamente salvo en el Pico de Orizaba y en el Cofre de Perote, de vez en vez se registran incluso severas nevadas, pero en regiones como las de cañaverales ni soñar que sobrevengan tales fenómenos, pero sí el de “apagones de energía eléctrica”, mismos que ya se están convirtiendo en habituales incluso en ciudades como Córdoba, en donde por aquí se termina un apagón y por acá aparecen dos o tres.



No faltan quienes acrediten tales hechos a las deficiencias en conocimientos por parte de quienes actualmente se encuentran al frente de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo al ex priista Manuel Bartlett Díaz, quien al igual que López Obrador pasaron de neoliberales a transformadores, “transformadores” pero definitivamente no de los utilizados en las líneas de energía eléctrica, sino de los que han “transformado” a la Comisión Federal de Electricidad, probablemente en líder de apagones en América y en un descuido en el mundo entero.



Es obvio que el número de “apagones” en el país no registra igual en la historia de México, lo que nos hace pensar, insisto, en que “los transformadores” no le están resultando útiles a “La Transformación”.



Lo que se ve



Para la historia los yerros cometidos en torno “al cuartelazo” (como le llama el columnista Gilberto Haz Diez) a “la toma” por parte de la policía estatal y elementos de seguridad federales, quienes invadieron las instalaciones policiacas pertenecientes al Ayuntamiento de Orizaba, lo que por parte de la ciudadanía ha sido calificado como una acción aberrante, en contra de un municipio y obviamente un Ayuntamiento, que en las últimas décadas ha sido de visionario desarrollo y crecimiento en lo general, galardón que por lo menos debieron haber tenido en cuenta las autoridades estatales, antes de la muy lamentable ejecución de dichos hechos.



Ya la historia captó dichas referencias y, por lo mismo, así como por sus características, los nietos de los hoy jóvenes padres, seguramente que tendrán conocimiento de tales escenarios cuando lo maestros aborden el tema de los tres poderes en nuestro país, así como el respeto y la cooperación en los marcos de la legalidad, que debe privar entre tales ámbitos de la vida pública veracruzana.



Sobre la Cuarta Transformación de mucho se hablará en la historia del México nuestro y, entre los temas habrán de citarse los escenarios que enmarcan un antes y un después “del cuartelazo”, mismo que fue registrado en los ámbitos de seguridad del próspero e histórico municipio de “las aguas alegres”.



Lo que se oye



De manera vertiginosa el Estado de Veracruz, al igual que muchos otros del país, han transitado de las esperanzas hacia un mejor desarrollo, hacia la desesperanza con pronósticos desalentadores para la economía de los mexicanos.



La sentencia anticipadamente dictada en los ámbitos de la voz del pueblo veracruzano, es que los tres años y meses que le restan al actual sexenio gubernamental (tanto Federal como Estatal) no serán suficientes para heredar hacia las siguientes autoridades un país mejor que el registrado hace más de dos años.



De hecho el tiempo que les restan a las actuales autoridades estatales y federales, apenas podrían ser útiles para reinstaurar los niveles de productividad, si para ello se actúa con claras referencias de eficacia... Pero nadie de los expertos fuera de los espacios gubernamentales, se atrevería a pronosticar un desarrollo sorpresivo y fuera de lo que estamos habituados en el país, mucho menos ante los resultados nada alentadores en el transitar del primer tercio (ya transcurrido) en los marcos del actual sistema de Gobierno.



El sendero es largo y complejo... habrá muchos mexicanos que no alcanzaremos a contemplar un país restaurado y libre de los fenómenos negativos que cotidianamente hoy nos acechan... lo demás, sólo son promesas muy habituales en los ámbitos de la actividad política y, obviamente de conveniencias partidistas.



Disfrute Usted en lo posible de un buen fin de semana.