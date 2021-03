Gobierno 'marcó su raya'

*Optimismo estadunidense

*Se reinicia la vacunación

*Tenso proceso electoral



Resultaron tan “notoriamente contundentes” las escenas filmadas el pasado Día Mundial de la Mujer, en las que con toda claridad se advierte la fuerza policiaca, maltratando a jalones a una periodista, para evitar que captara gráficas sobre los acciones policiacas en la capital del país, hechos que obviamente obligaron a las autoridades de la Ciudad de México, para proceder a una investigación sobre el actuar de mandos en el renglón de seguridad, como “una referencia” de que “nunca se giró una orden de agresión, sino que la disposiciones fueron la de evitar desmanes, pero sin uso de violencia alguna”.



Sin embargo, las interrogantes sobre el tema indudablemente que habrán de quedar vigentes hacia el futuro... ¿Los excesos policiacos en cualquier país se presentan por simple determinación de los participantes?... ¿O porque reciben instrucciones de sus respectivos mandos?...



En esos contextos se informó que las jefaturas de los elementos de seguridad, actores en dichos hechos de violencia, en estos momentos se encuentran evaluando los hechos, para proceder conforme las investigaciones de los acontecimientos esclarezcan la situación.



Sobre el tema, muchos habrán de ser los cuestionamientos que de manera natural habrán de registrarse, pero que al margen de su origen, de una forma o de otra ya constituyen hechos históricos, pero sin una respuesta clara y notoriamente convincente de lo que en realidad originó la irritación virulenta, pero la realidad es que el muro metálico instalado como casco protector del Palacio Nacional, para evitar el arribo de las manifestaciones de protesta a los pasillos del palaciego recinto presidencial, ya forma parte “de los lados obscuros” del majestuoso recinto, sede del Poder Ejecutivo de los mexicanos, muro que por simple lógica obligó a la colectividad, precisamente a reflexionar sobre el denigrante muro ordenado por el Presidente de los EEUU, Donald Trump, argumentado que es horrible la acción y el paisaje que provocan los migrantes de México y del sur del continente.



Así, en el corazón de nuestra tierra, una manifestación de mujeres reclamando justicia, paz y prosperidad, es horrible que se registre en plena “Plaza de la República” y frente al “Balcón Presidencial”, por lo tanto había que instalar un muro, al estilo fronterizo, cuyo proceso de construcción acaba de ser cancelado por el presidente norteamericano Joe Biden, precisamente por considerarlo inapropiado, distante de la buena vecindad y atentatorio a las relaciones que deben privar entre un país y otro.



No faltan quienes hacia tal estructura “marcando la raya de hasta aquí” la comparan con “el muro de Berlín” construido por la Unión Soviética, con la idea de diferenciar lo comunista de lo capitalista, y que los de la derecha no pasaran hacia la izquierda o viceversa, hecho que sembró indignación en gran parte del resto del mundo, sólo que en México le acreditan al muro palaciego, la raya divisoria entre neo-liberales y transformadores, o sea, entre “chairos y fifís” tendencia imperante y recurrente en el discurso oficial del actual régimen, de confrontar a unos contra otros.



Así las cosas de los hechos en referencia al tema, probablemente lo más significativo que pasará a la historia, habrá de ser la estrujante fotografía de un Palacio Nacional amurallado, ante la preocupación gubernamental de que las mujeres mexicanas en demanda de sus derechos y del cumplimiento de las leyes, pudieran invadir al recinto presidencial, opiniones sobre el tema entre unos y otros que seguramente originarán polémicas y agudos comentarios, en el contexto del colectivo social de todos los mexicanos, pero de que la gráfica es representativa y trascendental, no tenga Usted la menor duda... simple y sencillamente porque el actual gobierno mexicano “marcó su raya”.



Ahora bien: ¿Acaso el prolongado y espantoso escenario de cientos de mujeres mexicanas víctimas de la explotación y el asesinato, no constituye un sólido justificante de las protestas en demanda de justicia?...



¿O deben permanecer dóciles ante la escalada delincuencial en su contra?...



¿No es el elevado rango de inseguridad por el que transitan las mujeres en México, motivo, causa o razón suficiente para invadir las calles y elevar la voz en reclamo de justicia?...



¿Por qué las autoridades se ocultan tras los muros del palacio, ante un reclamo social sólidamente cimentado en una realidad, misma que opaca la fuerza de las instituciones, al tiempo que destruye la vida de miles o millones de familias enlutadas?...



Intentar como autoridad otorgarle rangos delincuenciales a una protesta, fundamentada en el drama del que son víctimas las mujeres en México, incluyendo a pequeñas mancilladas y asesinadas... ¿No representa un agregado que aliente mayor furia en el espíritu de las mujeres mexicanas?...



Y esa furia imposible de contener ¿no se encuentra entrelazada con la rabia de la sociedad por la ineficacia en los renglones tanto de seguridad, como de administración de justicia?...



¿Quién tiene la culpa de escenarios como el referido?... ¿Las mujeres?



Lo que se lee



Ya en el vecino país del norte se habla, en los últimos días, que los estadunidenses inician referencias de un inicial optimismo, al advertirse que con al menos el 18 por ciento de la población vacunada en su primera fase, se registran datos de una tendencia hacia la baja en lo referente a contagios y, de la misma forma, declina el número de fallecimientos.



El dato que ya circula en comentarios difundidos en medios de comunicación estadunidense, refiere el inicio de un proceso decreciente en el estado de ánimo adverso entre la población, para transformarse con rangos de mayor confianza y optimismo, ello porque en las informaciones cotidianas, se habla positivamente de los primeros efectos de las vacunas entre la población norteamericana.



En ese marco, el gobierno de Estados Unidos abre la posibilidad de que se lleven a cabo reuniones entre personas que se encuentren vacunadas, sin el uso de “tapa-bocas”... Pero sin que en ellas existan personas sin vacunar.



Lo que se ve



Siembra optimismo el inicio de la vacunación (para adultos mayores) en el puerto de Veracruz, ciudad símbolo de tierras jarochas, al igual que también se inicia en Xalapa, Perote y en otros puntos de la entidad... Un proceso que en el territorio mexicano será complejo cubrirlo en su totalidad, frente al hecho que México no actuó con rapidez ante las compañías productoras de vacuna, adquiriendo las más de 120 millones de dosis que se requerirán para vacunar a todos los mexicanos, situación que nos coloca muy distantes para poder referir que pronto, todos los mexicanos estaremos protegidos de la amenaza pandémica.



Claro que los avances en vacunación benefician a la colectividad en lo general, porque se reducen los focos de contagio, pero lo apropiado es que (lo antes posible) todos los mexicanos se encuentren vacunados, superando con ello los elevados riesgos que representa el coronavirus.



Lo que se oye



De elevada complejidad habrán de ser las campañas electorales, prácticamente por iniciarse en todo el territorio nacional, ello derivado del elevado número de candidatos y el panorama sociopolítico imperante, tales escenarios aparejados a la tensa situación por los efectos pandémicos y a los elevados niveles delincuenciales, representan el mayor reto a vencer por parte de las autoridades de rangos estatales como federales, obviamente cada día que transcurra se incrementará la sensación de inquietud en el colectivo nacional, hecho que efectivamente avala la expresión en el sentido de que, el actual proceso electoral, representa uno de los de mayor impacto en la historia moderna de nuestro país... Ya veremos.