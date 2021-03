México... Sin ruta exitosa

*¿Tiempo pasado: mejor?

*Ahued... Ya se veía venir

*Tercermundismo escolar



Es incuestionable que, tanto por los espacios de incertidumbre originados entre la colectividad ante la agresión pandémica, como por los múltiples escenarios desconcertantes, originados desde el Palacio Nacional en torno al presente y el futuro de la economía, de la salud, de la educación, de la generación de energía eléctrica, así como de combustibles, de las compañías aéreas e instalaciones requeridas para su desarrollo apropiado, de los migrantes provenientes del sur y las vinculaciones con el poderoso país del norte, del derrumbe en plazas laborales registradas por los tiempos pandémicos, de los hechos delictivos crecientes con terribles escenarios de violencia, de la explotación de menores y de mujeres, en fin, todo un cúmulo de problemas sin clara solución, a los que se agrega (o en parte son más de lo mismo) un proceso electoral que inicia como nunca antes en la historia sociopolítica del México postrevolucionario, con aires claramente impositivos provenientes del Palacio Presidencial, donde pareciere que impera el olvido, que es un Palacio de Gobierno totalmente al margen de referencias imperiales, porque efectivamente es la sede del Poder Ejecutivo de la Nación, mismo que debe de servir con lealtad y eficacia al pueblo de México, no para cambiar nuestras instituciones sino para fortalecerlas.



Y es que con el avanzar del proceso electoral se está advirtiendo con notoriedad, que existen fricciones por desacuerdos entre el proceder del Instituto Nacional Electoral que ha sido garante de procesos electorales en México, incluyendo el dictamen del triunfo del actual Presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador, así como del triunfo de los senadores y diputados federales que hoy respaldan todo lo que propone quien gobierna al país, incluso en determinaciones que alteran escenarios como el del Poder Judicial, tribuna máxima de los mexicanos para los reclamos de justicia y respeto a los derechos de todos, trátese del Presidente de México o de los cuerpos legislativos, así como de un solitario ciudadano en demanda de amparo.



Por las controversias que privan en el muy amplio marco del colectivo social mexicano, sobre diversas actitudes y determinaciones asumidas por el actual Gobierno de la República, referencias polémicas que también se cultivan en la Cámara de Diputados y en el elevado recinto del Senado de la República, en los cuales se ha encendido la flama de alerta también hacia espacios del Tribunal Superior de Justicia de la nación, o sea, de los mexicanos, escenario que obviamente origina desagrado en torno hacia los espacios judiciales y legislativos, pero incuestionablemente nos debe quedar claro, que “la Ley es la Ley” y se debe de respetar, en absolutamente todos los niveles del colectivo social de nuestro país, incluyendo a quienes detentan el poder público y la representación legislativa.



En el tema de efectividad para afrontar la pandemia, en apuntes del exterior se colocan a nuestro país en el sitio 73, en lo referente a eficacia para combatir los impactos mortales del coronavirus, lo que definitivamente refleja que la percepción en el extranjero, sobre la baja capacidad de efectividad y resultados de nuestros actuales programas de Gobierno, están generando desconfianza no sólo al interior del territorio nacional, sino de la misma forma en los espacios internacionales, lo que demerita la imagen de nuestro país, circunstancia que nos coloca en situaciones más complejas para lograr acuerdos internacionales que beneficien a los mexicanos.



Nos encontramos ya cercanos para arribar a la mitad del actual sexenio gubernamental... Tradicionalmente se sostiene que la primera mitad es para emprender los grandes obras y la segunda etapa para terminarlas e inaugurarlas, y es verdad, la mitad del sexenio es para concluir lo cimentado en la primera mitad del mismo, pero los objetivos marcados siguen representando un reto, incluso ahora más complejo que el de hace dos años y meses, dato que por sí mismo invita a la reflexión, sobre la complejidad que constituye el alcanzar lo prometido cuando nos quede menor tiempo al ya transcurrido, insistiendo en el mismo objetivo.



Lo que se lee



Que la sensación de inseguridad y los escenarios delictivos se han incrementado en sus rangos de barbarie, pese a que dicho reclamo, que fue el de mayor impacto en la pasada campaña presidencial, tanto así que precisamente motivó al electorado para ejecutar un golpe de timón gubernamental... Sin embargo y pese a tal antecedente, en materia de seguridad seguimos sin respuestas satisfactorias.



Pero paralelamente a ello las fuentes de trabajo se restringieron, como nunca antes en las últimas etapas del país, lo que de paso afectó el poder adquisitivo originando un declive significativo en la actividad empresarial.



El pago por servicios de hecho colapsó, teniendo como resultado a miles de mexicanos desempleados ¿o serán millones?...



Se dejaron de pagar las rentas de incontables inmuebles alquilados, al tiempo que los precios de productos de primera necesidad, han alcanzado cifras impensables para los consumidores, sin que nada se aplique para retroceder en ése renglón... ¿Será que por siempre en nuestro México, todo tiempo pasado fue mejor?... Preocupante interrogante.



Lo que se ve



Se veía venir, simple y sencillamente porque el partido político MORENA no disponía a la mano, de una figura con real peso entre la colectividad jalapeña, como la que refleja (incluso en ausencia) Don Ricardo Ahued Bardahuil, empresario producto del esfuerzo con prolongada historia positiva en sus tierras jalapeñas, quien indudablemente será una figura protagónica como candidato a la Presidencia Municipal de la Capital del Estado, campaña en la cual deberá de remar con inteligencia, para evitar los estallidos de inconformidad que privan entre muchos de sus paisanos, tanto por la inseguridad como por el estancamiento económico en los diversos sectores productivos de Xalapa y sus entornos... Ya veremos lo que pudiera acontecer en el camino, si es que el PAN, PRI y PRD, no rompen definitivamente con la propuesta de un mismo candidato jalapeño para los tres partidos, lo que obviamente le aportaría mayor interés a la contienda.



Lo que se oye



El quebranto en el sistema educativo “no presencial” no refiere ineficacia en dicha práctica, sino que constituye el reflejo de la pobreza que existe en el pueblo mexicano, así como en la irresponsabilidad de miles (¿o podrían ser millones?) de hombres que dejaron en el desamparo no sólo a su pareja o esposa, sino de la misma forma a sus hijos.



Muchas son las mexicanas que cumplen las funciones de madres y padres, que llevan sobre sus espaldas la obligación de la manutención, educación y formación de los hijos, sin apoyo para casos de enfermedad y mucho más aún, cuando las instituciones de salud pública no disponen de los recursos medicinales y equipos apropiados para brindar la atención que se requiere.



Madres y padres a la vez, de niños que tienen deseos de estudiar, que quieren aprender, pero que si apenas disponen de un cuaderno y un lápiz para asistir a la escuela, en ocasiones hasta sin alimentos en el estómago, mucho menos van a tener para disponer de un mueble para estudios equipado con los sistemas cibernéticos apropiados, por conducto del cual recibirán las instrucciones de sus maestros, escenarios en los que, con frecuencia, incluso no disponen de energía eléctrica porque no tienen a su alcance recursos para ello.



En el mundo moderno los cursos por vía cibernética son exitosos, existen incluso antes de la pandemia, lo que sucede en México es que también somos afectados por pandemias económicas y en los rangos cibernéticos, o sea, seguimos transitando en ámbitos tercermundistas... ¿O la apreciación es errada?