Riesgos de clases presenciales

*No hemos superado el reto

*¿Apoyos no electoreros?

*Complejas celebraciones



El retorno a clases presenciales en México, en el marco de los nuevos escenarios de protección sanitaria que exigen las circunstancias existentes, derivadas del desarrollo pandémico del que somos víctimas, requiere en principio de la adecuación apropiada de cada escuela para que dispongan, tanto de las instalaciones de servicios sanitarios apropiados, como de muebles y equipos que habrán de requerirse al interior de cada salón, para que se practique la sana distancia, así como conductas apropiadas de los alumnos, mismas que habrán de sujetarse a niveles de disciplina a los que no están habituados los maestros y mucho menos los alumnos.



Los cálculos que los propios maestros realizan sobre las adecuaciones sanitarias y equipamientos en los general, que deberán ejecutarse tanto en el caso de las escuelas pertenecientes al sector público como en las privadas, representa la suma de cifras de miles de millones de pesos, dado que se deben recuperar los niveles de limpieza y funcionalidad, no sólo de los espacios para sanitarios de cada escuela, sino de la misma forma ampliar servicios de limpieza personal hacia distintos puntos de cada centro escolar, vigilar que se disponga invariablemente agua potable purificada, que se mantengan permanentemente desinfectados todos los escolares y sus pertenencias, prácticas de limpieza y desinfección, así como de sana distancia, que de la misma forma debe registrarse tanto en pasillos, áreas deportivas y de esparcimiento, lo que implica en parte “reacondicionar escuelas”, al tiempo de disponerse de los equipos y recursos para realizar labores de limpieza y desinfección, de manera cotidiana y en diversos momentos del día.



Los apuntes sobre las miles de escuelas en el territorio nacional pertenecientes al sector público, refieren la urgencia de un presupuesto especial, tanto para reacondicionar las instalaciones educativas, como para dotarlas de las características que requieren con la finalidad de elevar los niveles de limpieza, así como poder practicar la sana distancia, agregando procesos para desinfectar repetitivamente las áreas que así lo requieran, tareas que aparte de requerir modificaciones en los servicios sanitarios, demandarán también de nuevas prácticas e implementos de limpieza en cada salón y área escolar, lo que si se suma el número de escuelas en un municipio, en una Entidad o en el País, indudablemente que estamos hablando de un incremento presupuestal escolar de miles de millones de pesos, sólo para reiniciar clases al amparo de apropiados y básicos requerimientos en el sector escolar del país.



En tales renglones, es factible que muchas escuelas privadas se encuentren en mejores condiciones que las del sector oficial, pero de la misma forma deberán incrementar su presupuesto para ampliar y mejorar tanto los ámbitos de limpieza en lo general, como encontrar la fórmula para practicar la sana distancia en salones y espacios abiertos.



Otro renglón que no debe ser encubierto ante la opinión pública, es que la divulgada “calidad de asintomáticos” de los menores de edad, así como de adolescentes y jóvenes, refiere un elevado riesgo tanto para contaminar del virus a sus compañeros y maestros, como para trasladarlo hacia su propio seno familiar y círculo de amigos en lo general, lo que se convierte en un riesgo no sólo para ellos, sino prácticamente para todo el entorno social, escenarios factibles de otorgar curso a una o varias escaladas de la pandemia, afectación que obviamente podría esparcirse en todo el contexto social de una región o de un país, con las consecuencias ya conocidas quizás aminoradas por la vacunación, pero que indudablemente podrían colocar en alto riesgo a la población, incluyendo los alarmantes impactos demoledores en el renglón económico.



De acuerdo a la pronosticado en las ya aletargadas y aburridas “mañaneras”, Campeche ya se está preparando para la reapertura de clases presenciales, es precisamente de Campeche de donde provienen los apuntes, sobre la necesidad de reacondicionar centros escolares para prepararlos como centros educativos en actividad (pese a los escenarios pandémicos) en ese marco de referencias, también se ha citado al Estado de Veracruz como uno de los probables seguidores de tales prácticas, por lo que hemos adelantado las reflexiones en cuestión, en tanto que podríamos referir que estamos los veracruzanos en factibles vísperas de una determinación federal, para que en tierras jarochas se retiren los oxidados candados de los portones escolares para reiniciar las clases presenciales...



Usted apreciado lector ¿Qué opinaría?... Abrirlas tal como venían operando o esperar un tiempo más, no sólo para que disminuya el nivel de contagios en el país y la región, sino también para que los centros escolares sean acondicionados con espacios e instalaciones para clases presenciales con la apropiada distancia, al tiempo que se mejoren los niveles de limpieza en sanitarios y todas las instalaciones de manera permanente, así como que sea utilizado el tapa-bocas y se impulse la práctica de la limpieza personal en todos los escolares, con atención especial en niños de primaria y secundaria.



La pandemia que nos atormenta, también nos obliga al arribo de una sociedad con una nueva cultura sobre la limpieza personal, de nuestro entorno, de nuestra familia e incluso de quienes frecuentamos como buenos amigos, el mundo entero está obligado a transitar en ámbitos de mayor limpieza, incluyendo los desinfectantes de bolsillo y, tiempos en los cuales el uso de cubre-bocas podría convertirse en habitual, como lo ha sido el pañuelo sustituido por los papelillos absorbentes.



Pero esa misma experiencia en referencia, debe ser practicada hoy más que nunca por gobernantes y el sector educativo, para retornar a clases cuando realmente las circunstancias lo permitan, porque lo más valioso de nuestra sociedad lo son los niños y por ningún motivo, es más, no existe razón alguna para exponerlos a ser contaminados en su propio “templo del saber” por una pandemia que podemos portarla en la goma que se cayó al piso o por el balón con el que jugamos en la cancha, lo asintomático en nada justifica que los menores sean contagiados ante nuestra incompetencia, no sólo para contener la pandemia, sino para evitar que nuestra descendencia se exponga a sus efectos.



Hoy en los espacios gubernamentales en lugar de mostrar su interés por acreditarse votos en su favor, debería acreditar, garantizar y dedicar todo su tiempo a contener la pandemia del coronavirus, que a la vez originó que se agudizara una situación económica, altamente riesgosa para el bienestar de los mexicanos... Más vale registrar algunos tropiezos en materia educativa que seguir con los terroríficos efectos de la pandemia, que paralelamente agudizan la ausencia de ingresos al sector laboral, al tiempo que se dispara la inseguridad y la violencia.



Es la pandemia que tortura y arranca la vida a los mexicanos, el impresionante incremento del desempleo, los terroríficos actos delincuenciales, el estancamiento en el desarrollo de México, lo que realmente debe atenderse preferencialmente para sacar al país del pantano en donde se encuentra, escenarios en los que la expresión gubernamental de “vamos bien” deja a los mexicanos pasmados, cuando en realidad todos sabemos que “vamos mal”, pero que ante las perspectivas de las próximas elecciones “lo que conviene decir” es que “vamos bien”, como si los dos millones de mexicanos contagiados y 200 mil muertos por la pandemia, así como miles de empleos perdidos y elevados niveles de violencia delincuencial, no fueran más que suficientes para advertir que debemos corregir el rumbo.



Lo que se lee



Circula en las ya célebres redes de internet, comentarios en el sentido que la vacuna para protegernos del Covid-19, refiere efectos de protección del coronavirus hasta por un 95 por ciento, pero hasta después de 51 días de aplicada, otros apuntan 40 días y no faltan los que hablan de 30... La realidad es que sí debemos tener claro que con la vacuna no seremos (por el momento) inmunes a la contaminación del coronavirus, sino que nos podremos contagiar pero con posibilidades que los efectos no resulten mortales en un significativo porcentaje, referencia primordial para los ancianos quienes podrán superar la agresión en un rango de elevadas posibilidades... En síntesis, hasta el momento ése es el panorama de referencia sobre el tema de la vacuna.



Lo que se ve



Sólo un ingenuo no advertiría que el programa de bienestar creado por el Gobierno Estatal de Veracruz, bajo el cual se otorgaran apoyos mensuales de mil pesos, dirigido hacia personas afectadas en sus actividades laborales resultado de la pandemia, como meseros, taxistas y personal de áreas culturales, no tiene tras de sí una intención de rangos electoreros... Un viejo amigo periodista con el que habitualmente sostenía espléndidas conversaciones: Don José Miranda Virgen (+) habitualmente me refería el apunte que los políticos, con recurrencia hacían inversiones de beneficio colectivo, no pensando en impulsar el bienestar social, sino pensando en la próxima elección...



El tema me llega a la mente cuando leo que el últimamente muy activo Gobernador Veracruzano, Don Cuitláhuac García Jiménez, decidió crear un programa de apoyo en beneficio de veracruzanos afectados por la crisis actual (ya reconocemos que estamos en crisis) como lo son los meseros, los taxistas y los trabajadores del sector cultural, bajo el cual cada uno de ellos podrán recibir mil pesos mensuales, cifra que, de alguna forma, indudablemente dichos sectores agradecerán.



Claro que aplaudimos el gesto y la acción, lo que no creo que pudiera tener el mismo efecto, en el marco del contexto preelectoral en el que nos encontramos.



Lo que se oye



Así cómo quedaron para la historia las “desangeladas” celebraciones religiosas y civiles del año pasado, de la misma forma transcurrirá el ya inmediato periodo de la Semana Santa... Días complejos e históricamente atípicos que recordarán hasta el final, todos los que hemos transitado por los tiempos pandémicos que nos han arrebatado la vida de seres apreciados y queridos, al tiempo que nos han reducido nuestra forma de vida, incluyendo la práctica plena de nuestras tradiciones... Apreciado lector: Disfrute en la obligada moderación, un excelente fin de semana.