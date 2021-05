Córdoba... sin escrúpulos

*Justamente intolerante

*Exterminación climática

*"Candidatitis" palaciega



Desde que se pactó el acuerdo entre PRI-PAN-PRD de participar en alianza en distintos municipios veracruzanos, con la idea de competir unidos para contrarrestar la ilegal promoción partidaria presidencialista mañanera, misma que cotidianamente se ha emprendido prácticamente en abierto, pese a que las leyes refieren que la Presidencia de la República, debe reflejar total ausencia de actos promocionales y, sobre todo, evitar referencias en favor o en contra de algún aspirante a un cargo de elección, desde esos inicios del pacto partidista al interior de la nueva alianza, se advirtieron en algunos municipios como el cordobés, extrañas acciones en los marcos del proceso de selección de candidatos, que apuntaban sobre probables preparativos para crear acciones de sabotaje al interior de dicha alianza.



En ese mismo contexto, fue quedando poco a poco al descubierto al interior de los ámbitos gubernamentales nacionales y estatales, un aparente distanciamiento entre el cordobés Dante Delgado Rannauro y el bloque partidista que detenta el poder presidencial, anunciándose que el partido de los convergentes presidido por el brillante cordobés Dante Delgado Rannauro, marcaba supuesta raya de distanciamiento del partido presidencial de los morenos, argumentándose la discordancia que se había registrado entre las acciones gubernamentales y, lo que en un principio representaban senderos y objetivos semejantes entre convergentes y morenistas.



Después de tales escenarios, en éste mismo espacio de "causas y efectos", referimos la factible posibilidad de que dicho "distanciamiento" entre el núcleo partidista de los morenos y la línea presidencial, pudiera tratarse de una maquinación emanada de la genialidad que de siempre ha acompañado al cordobés Dante Delgado Rannauro (quien de ingenuo "no tiene ni un pelo") existiendo "la posibilidad" que el "estruendoso rompimiento" entre "naranjas" y "morenos", más que una bifurcación en el camino, se tratara de una estrategia en torno a los procesos electorales, con la idea no sólo de que su partido obtenga sufragios que le permitan incrementar su presupuesto e incluso su prolongación como partido político, sino que a más de ello, bien podría en el camino encontrar la posibilidad de incrementar o fortalecer posiciones políticas en beneficio de sus colores partidistas, lo que también representa de manera consistente beneficios económicos en el marco del subsidio gubernamental.



La historia actual de la vida política y partidista mexicana, refiere desde los inicios de los espacios multipartidistas, que tales organizaciones (los partidos políticos) transitan en marcos de nada despreciables presupuestos para sostener su existencia, presupuestos que provienen oficialmente instituidos de las arcas gubernamentales, donde "por error" o soterrada "maquinación", los partidos políticos y los políticos podrían recibir beneficios superiores a los establecidos para el caso, incluso por vía de una maleta de viaje, prácticas y escenarios que bien se sabe forman parte de hábitos cotidianos que no son nuevos, ni extraños en el marco de la politiquería que conforman nuestros escenarios políticos-partidistas.



Una de las formas gubernamentales de "sumar" en su entorno "partidos políticos" lo es precisamente el presupuestal, pero a más de ello, de siempre y en gran número de países, el incremento de partidos políticos de alguna forma beneficia a la estructura del poder público, ejemplos sobre ello lo podría reflejar el actual proceso electoral en Córdoba, municipio sobre el cual hace algunos días, habíamos referido que existía la posibilidad de que se registrara un candidato poseedor del suficiente capital personal, para que los recursos de la campaña no fueran a costa de las partidas oficiales que recibe el partido Convergencia, pero que al mismo tiempo, pudieran representar votos que se le resten al PRI, PAN y PRD, lo que precisamente forma parte de las estrategias diseñadas desde la cúpula morenistas, que muchos mexicanos dicen se encuentra cotidianamente practicando impropias y electoralmente ventajosas ruedas de prensa mañaneras.



Ante tales argumentaciones habrá quienes acrediten que la nominación por parte de partido Convergencia hacia el magnate del "fierro viejo" cordobés (pero de orígenes sureños) Tomás López Landero, hermano de la actual alcaldesa cordobesa pero de raíces panistas, Lety López Landero (también de sangre sureña y hoy todavía en funciones como Presidenta Municipal de Córdoba) se trata de una maniobra tortuosa, diseñada por los actores y colaboradores ajenos al sentir de los cordobeses, para restarle votos al PRI, PAN y PRD, más que con la idea de favorecer electoralmente a Convergencia, para acreditar "servicios" en beneficio de la tendencia transformadora, o sea, doblegar a la real oposición de Morena, lo que por obviedad será agradecido en Palacio Nacional y obviamente en el Palacio Estatal veracruzano, así como en los oficinas de Convergencia.



Lo más lamentable en el tema del entrampado PRI, PAN y PRD, así como satisfactorio en lo personal de Dante y los López Landero, es que los cordobeses todo lo podrían perder, mientras que Dante y sus nuevos aliados seguirán despuntando en el ámbito del poderío personal y familiar, que al final es uno de los objetivos primarios de todo ser humano, sólo que muchos lo practican con honorabilidad y otros sólo con poderío económico, así como político y ausencia de escrúpulos.



Córdoba tiene ante sí la posibilidad de un futuro más triste y de retroceso que el del presente, escenarios negativos en los que incluso, muchos priistas y panistas envueltos por el engaño, podrían involuntariamente favorecer... ¿Seguiremos de mal hacia lo peor?



Lo que se lee



Aberrante contradicción de nuestros tiempos actuales en tierras mexicas, reflejan las polémicas en torno de los actuales criterios gubernamentales, en los que claramente y con actitudes y aptitudes se sostiene, que en entre lo establecido por las leyes y la justicia: "Lo correcto es proceder de acuerdo a lo que es justo" lo que refiere una clara contraposición a lo que actualmente se manifiesta cotidianamente en el Palacio Nacional, espacios en donde el titular del Poder Ejecutivo de la Nación, aplica sus propios criterios para interpretar la Constitución y las leyes en lo general, lo que con clara obviedad contradice el juramente de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen"... ¿Cuál será el final de historia en los ámbitos de la justicia referidos?



Lo que se ve



En los últimos 30 años México no había sufrido una sequía como la que actualmente estamos afrontando, ausencia de suficiente agua cuyas dimensiones negativas, impactan gravemente al medio ambiente generando disminución de niveles en ríos, eliminando el iceberg A-68, así como alterando la calidad lagos e incluso niveles del mar, escenario que se agudiza con el cambio climático mundial y, que en opinión de especialistas, sólo (no existe otra vía) se podrá frenar incrementando frenando la deforestación, incrementando con eficacia no con finalidades partidistas la reforestación y, con inmediatez, disminuyendo efectivamente los niveles de contaminación... Lo demás son rosas en el mar.



Lo que se oye



¿Qué quién ordenó y definió que la hija de Salgado Macedonio, descalificado como candidato a Gobernador de Guerrero por sus antecedentes al margen de la Ley, sea ahora propuesta como la nueva candidata por el mismo partido y para la misma gubernatura?...



Pues seguramente que fue un político con mucho poder partidista, pero que no tiene otras elevadas responsabilidades que atender, que no sean las de poner candidatos en todo el país... Muchos son los funcionarios públicos responsables que quisieran tener poco trabajo para tan siquiera proponer a un candidato para Jefe de Manzana de su entorno familiar, pero existen otras responsabilidades urgentes que atender, que no las tiene quien en México ya lleva semanas que se dedica a designar candidatos por doquiera... Y mire que de verdad tiene influencias y todo el tiempo para ello.