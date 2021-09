Pandemia: Mucho por andar

*"En la Torre" la Torre Centro*Persistente la violencia*Estalla Porfirio MuñozDe manera irremediable las autoridades se han visto precisadas a declarar elevados niveles de contagios pandémicos, tanto en la Entidad de Veracruz como en prácticamente la mayoría del territorio nacional, incluso se reconfirma que las cifras sobre el número de fallecimientos también se ha disparado, es más, en ámbitos médicos se comenta sobre los elevados riesgos que privan para la población en lo general, al tiempo que en las propias gráficas oficiales sobre los niveles pandémicos, se advierte que transitamos en un escenario muy distante al comportamiento de rangos exitosos reflejado en las instancias gubernamentales.Se debe insistir sobre la materia, que si el número de contagios se dispara y lo mismo sucede en torno a las cifras en relación a lamentables fallecimientos, de lo que menos se debería hablar es lo referente al retorno hacia la normalidad, como lo es la notable reactivación en espacios comerciales y ya no comentemos sobre la reapertura de centros escolares, tema sobre el cual ya se habla de brotes pandémicos al interior de edificios escolares.Es verdad que ya son muchos los que hemos recibido alguna de las vacunas autorizadas para ser protegidos de la agresión pandémica, pero hasta el momento la condición de vacunados no es garantía que nos mantenga inmunes ante el contagio, como tampoco lo somos para que no contagiemos, referencias que por sí mismas obligan a reflexionar y retornar hacia actitudes de "auto-protección" que a su vez eviten que nos convirtamos en portadores del virus.Claro que el tema de la economía también representa un escenario de singular preocupación, pero pese a ello se debe retornar (si el desarrollo pandémico continúa) a medidas que reduzcan aglomeraciones en espacios comerciales, a la vez que se debería agilizar la atención médica en centros asistenciales, en tanto que las filas de solicitantes de atención se han convertido en "áreas cercanas al colapso" lo que no sólo constituye un agravio para el paciente, sino que ello conforma focos de elevada contaminación que obligadamente coloca en mayor riesgo tanto a los contagiados, como a quienes se encuentran en sus entornos.Mucho nos falta por hacer en materia de salud pública, un problema que para su solución refleja realmente significativo número de limitantes, incluyendo escasez de medicamentos y políticas inapropiadas para superar nuestras deficiencias, como la registrada ante la insuficiencia de espacios, equipos y medicamentos en distintos ramos de la actividad hospitalaria, por lo mismo, ni los avances en el número de mexicanos vacunados, deben originar "de ya" la distención en materia de auto-protección y de reglamentaciones, en todo lo relativo a sana distancia y la no concentración de personas incluso en áreas laborales, comerciales, políticas o de la actividad social en lo general.Si el propio Gobierno de Veracruz en las últimas horas, ha decretado que todos los municipios veracruzanos se encuentran en riesgo pandémico máximo o alto, la lección que debemos de aprender, es que no está cercana la solución al problema de salud pública más peligroso que han enfrentado (en el presente siglo) gran parte de las naciones del mundo.Por lo mismo no deja de resultar engañoso, el sostener que los riesgos de contraer el contagio han decrecido, prueba de ello es que en el último oleaje pandémico (que sigue registrándose) se ha superado en tierras mexicanas el número de fallecimientos en un día, lo que es indicador que ante el tema y la amenaza que nos ronda, aún nos falta mucho por andar.Lo que se leeY... ¿De verdad se procederá a la cancelación de la llamada "Torre Centro" cuya construcción (notoriamente avanzada) es señalada como atentatoria para el medio ambiente?... Está claro que los hechos se encuentran enfocados hacia diversos escenarios, uno la ausencia de un correcto estudio ambiental y, el otro que estriba en la ya histórica rispidez entre integrantes de elevado nivel del actual Gobierno de la República y del Estado de Veracruz, con quienes autorizaron la edificación, que conforman un núcleo familiar con elevado control sociopolítico en los municipios de Veracruz y Boca del Río, "ambos dos" calificados como unas de las joyas de la corona económica y política de la bastante prolongada costa veracruzana.Más allá de que la obra en cuestión registre fallas tanto en su diseño como en lo relativo a los permisos que se requieren para realizarla en dicho espacio, todo Veracruz entiende, que en torno a las referidas tierras costeñas existen "cuentas pendientes por atender" tanto entre "los transformistas" como entre "los yunistas" y... Las cuentas en materia política regularmente "se cobran"... Ya se verán los resultados.Lo que se veAsesinatos, secuestros, asaltos con elevada violencia, extorsiones y robos por doquiera, constituyen parte cotidiana en las diversas regiones de nuestro país, situación que ha sido referida por todos los medios de comunicación en todo el territorio nacional, referencia de difusión que incluso ha ocupado espacios destacados en medios de comunicación del exterior, sobre todo en Estado Unidos y Canadá, referencia que por sí misma (paralelamente a la pandemia) influye notoriamente en el decrecimiento de la actividad turística, tanto de orígenes del exterior como entre quienes habitan en el territorio mexicano.La realidad es que prácticamente, para las autoridades identificadas como de la corriente transformadora, el tema delincuencial se ha convertido en severo dolor de cabeza, sobre todo porque constituye parte esencial del compromiso adquirido en campaña por los integrantes de la Cuarta Transformación, promesa que ratificada al asumir el poder, lo que por obviedad y ante el incumplimiento, se desgastan los alcances positivos que ya podría haber agregado a sus logros el actual sistema de gobierno... Cercanos nos encontramos los veracruzanos de iniciar la segunda mitad de la actual administración estatal, a la cual se agrega el Gobierno Federal, espacios en los que continuamos esperanzados en que obtengamos un segundo tramo con efectos positivos.Lo que se oyeLa esperada ruptura de Porfirio Muñoz Ledo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no constituye un escenario simple que pudiera ser calificado como intrascendente, ni siquiera para el núcleo político que se pudiera calificar como el más distante del actual Presidente de México, porque de hecho, el Primer Mandatario del país hoy iniciará su caminar sintiendo una real piedra en el zapato, no sólo por el talento y capacidad de reflexión que en materia política registra el ahora insigne "ex López-Obradorista", sino porque conforma uno de los "realmente allegados" al Presidente de México, que desde ahora habrán de ser distantes... Mucho se escribirá sobre el tema.