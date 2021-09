Migrantes: Nuevo conflicto

*Vacuna para menores*Delincuencia cibernética*Toxpan: Centro CulturalLa migración multitudinaria (como la que actualmente se registras sobre tierras mexicanas, obviamente del sur hacia el norte del territorio) proviene en gran parte de perversos negocios por parte de infraestructuras de “polleros”, que otorgan curso a severos problemas sociales, así como complejos conflictos gubernamentales que, de una u otra forma, perjudican a todo el contexto social mexicano y, cuanto más a quienes habitan en las zonas fronterizas.Los orígenes de la migración ilegal e incluso “legal” son muchos, entre los más destacados se pueden citar la búsqueda en el norte del continente de mejores niveles de vida, a lo que se agrega la urgencia de migrar ante delitos cometidos, al igual que la presencia de gobiernos ineficientes y opresivos, sumado a las ansias por vivir en libertad y sin opresión, superando la ausencia de fuentes de trabajo, causas a las que se debe agregar la búsqueda de aventuras.Muchos, variados y complejos, son los orígenes de la migración que con recurrencia se practica en los senderos de la ilegalidad, escenarios que obviamente afectan tanto al país en el que se pretende habitar en marcos de clandestinidad, como de la misma forma a las naciones por las que transitaron con rumbo a la ilegalidad, efectos y destino que en países como México, representan severos impactos negativos ante las avalanchas de migrantes sureños rumbo a tierras estadunidenses.Estados Unidos y consecuentemente México, conforman dos territorios en los que la práctica de emigrar ilegalmente, que registra sus orígenes en centro y sur américa e incluso en otros continentes, constituye para todo Gobierno (municipal, estatal y federal) un panorama de complicados retos, ello derivado a que el migrante (no delincuencial) reclama ser asistido y respetado en apego a los Derechos Humanos, sin percibir o reconocer, que sus acciones están violentando las leyes e incluso (por momentos) los derechos humanos de terceros.El criterio de que quien violenta las leyes, incuestionablemente transita por senderos delictivos, coloca (sin lugar a dudas) en escenarios de ilegalidad a los llamados “migrantes indocumentados”, tanto así que, a la sombra de tal desapego a la legalidad, se les identifica tradicionalmente como “ilegales” y, obviamente quien refiere ilegalidad contraviene el imperio de las leyes que rigen a un país.Para ninguna nación en el mundo le resulta conveniente abrir las fronteras cuando la migración sobrepasa los límites de lo tolerable, pero a más de ello, ante tales escenarios a toda nación le asiste el derecho de proceder a deportaciones, e incluso a posibles infracciones, hacia quienes ingresan al territorio en los marcos de la ilegalidad, lo que se encuentra claramente enmarcado en espacios jurídicos nacionales e internacionales.Pero a más de ello, ninguna nación (que no sea por casos muy especiales) estaría dispuesta a saturarse de habitantes extranjeros (más allá de lo razonable) territorios que ya en sí se encuentran elevadamente poblados y, tan así, que incluso en México se han registrado campañas por conducto de los medios de comunicación, para incentivar el concepto de que “la familia pequeña vive mejor”.Cierto, las reflexiones sobre el tema de los migrantes (con marcada insistencia) son aderezadas con referencia hacia a “Los Derechos Humanos”, elevando la bandera de que “toda vida se encuentra por encima de toda línea fronteriza” argumentación que no deja de constituir un sofisma, mayormente cuando se tiene claro que los migrantes ilegales, constituyen núcleos que pueden dar curso a severos desequilibrios socioeconómicos, e incluso en el renglón de salud pública, sumando a ello que también podrían anidar en su interior a quienes forman parte de actividades delictivas, escenarios que también han sido recurrentes.Sin visa, e incluso sin pasaporte y, a más de ello, muchos sin confiables documentos esenciales de identificación, agregado a dudas sobre sus reales objetivos, los migrantes que cruzan tierras mexicanas para “infiltrarse” en tierras estadunidenses, han elevado las tensiones en espacios gubernamentales hacia México y, ello desgasta significativamente las relaciones, así como los intereses que privan entre los mexicanos y los norteamericanos, panorama que obviamente conforma un significativo daño hacia nuestro país, máxime cuando en espacios norteamericanos, ya se duda de la real voluntad de autoridades mexicanas, para “colaborar con total empeño en la contención de migrantes provenientes del sur, con dirección al norte del continente”... lo más angustiante es que la tendencia es creciente y, de persistir, nos causará a los mexicanos efectos negativos.Lo que se leeExcelente noticia refiere que este martes se inicia en tierras veracruzanas, el apropiado registro para que menores de 12 a 17 años, que registren problemas de salud y que sean viables para ser vacunados de inmediato, se proceda por parte de autoridades médicas y de la administración pública, para que sean programados y así recibir la vacuna contra el Covid-19, lo que constituye un anuncio oficial que obviamente siembra tranquilidad entre los veracruzanos.Se confía en que dichos trámites no resulten “engorrosos” y que, en ese marco, se actúe con la amabilidad y comprensión que para el tema debe privar... “Que así sea, contentó toda la gente de la aldea”.Lo que se veEn los ámbitos de seguridad del país se refieren elevados niveles de actos delictivos, muchos de los cuales registran como víctimas a usuarios de las redes de Internet, robo de datos que originan daños al patrimonio de usuarios de Internet, panorama creciente que requiere no sólo de mayores niveles tecnológicos en beneficio de dichos espacios, sino también sistemas de seguridad más efectivos al tiempo que, en los ámbitos de Seguridad que forman parte de las instituciones gubernamentales, se incremente la capacidad tecnológica y de acción policial, para localizar a quienes practican estafas por vía de la redes de Internet, uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de humanidad, que se ha contaminado de la inseguridad, escenarios ya calificados con niveles de elevada preocupación.Lo que se oyeCorrectos los apuntes externados por integrantes del Ayuntamiento de Córdoba, quienes ante la preocupación de la ciudadanía por el anuncio de que las instalaciones de la ex Hacienda Toxpan, habían pasado a los ámbitos del Gobierno del Estado, refirieren que tal determinación tendrá como vigencia solo dos años, mismos que permitirán realizar inversiones en dicha área, que a su vez habrán de convertir a las hoy ruinas, en un apropiado centro cultural, el cual habrá de ser aprovechado por los cordobeses, quienes recibirán de retorno tales instalaciones no sólo mejoradas, sino operando como un apropiado centro cultural...Obviamente que ante la referencia en cuestión, se diluye la inquietud y surge optimismo entre el colectivo social cordobés... Excelente información para La Ciudad de los Caballeros."Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "