¿Atentado contra la UNAM?

*Premio Nacional a Orizaba*Vacuna debe ser obligatoria*La política y los acuerdosLas decisiones asumidas por la corriente gubernamental Obradorista en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México, entre las que figura un “apriete” en lo referente a recursos destinados para la investigación universitaria, entre otros renglones como el salarial, siembran en el marco del sector intelectual del país una serie de conjeturas que obviamente deben preocupar al colectivo social mexicano en lo general.Analistas sobre el tema han dejado ver la posibilidad de que en el Palacio Nacional se esté maquinando la idea de controlar todo lo universitario, precisamente desde la cúpula gobernante, lo que la identidad como Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría convertirse sólo en un membrete, perdiendo su autonomía y con ello su libertad de prácticas, tanto en la investigación como en los programas de estudio, agregando a ello el control de las conductas magisteriales e incluso la definición de la formación académica hacia los alumnos.La preocupación sobre tales escenarios se ha venido acrecentando en el transcurrir de los tres años transformadores, medio sexenio presidencial que, en opinión de analistas sobre el tema, equivale a la conformación de una sombra preocupante tanto para el presente y el futuro de la máxima casa estudios de México, que es considerada como entre las de mayor prestigio no sólo en Latinoamérica, sino con reconocimiento en el mundo entero.Refieren los comentarios sobre el tema que nunca antes, ni siquiera en los complejos escenarios originados con el conflicto estudiantil de 1968 y fechas posteriores, al interior de la Máxima Casa de Estudios del País, se había percibido la extrañeza y preocupación que hoy invade al reconocido centro universitario, situación que se percibe tanto por la actitud, como por los señalamientos con tonalidades desaprobatorias y que son recurrentes en los actuales espacios gubernamentales, hechos que se conjugan con limitantes aplicadas en áreas gubernamentales de rangos económicos, que efectivamente siembran incertidumbres en torno al futuro del más elevado centro de estudios y capacitación que constituye la Universidad Nacional Autónoma de México.Tales escenarios inducen hacia la reflexión, sobre el registro de panoramas semejantes que pudieran originarse en universidades públicas de rangos estatales, referencias que obviamente siembran iniciales rangos de incertidumbre en espacios similares, como lo es la Universidad Veracruzana, que pese a fallas en su interior, así como esporádicas carencias, constituye la joya de la corona educativa en el sureste del país y el más sólido baluarte de la capacitación universitaria en tierras veracruzanas.Sobre el tema en referencia vale el agregar, que la tradición y el prestigio de la UNAM, el Politécnico y otras Universidades en el país, reconocimiento que se refiere con toda claridad por parte de la sociedad, no debe ser arriesgado por intereses ni gubernamentales, ni políticos, ni tampoco económicos, en tanto que constituyen la más preciada joya para el presente y el futuro de las generaciones de mexicanos que nosotros antecedemos, lo que les debe de refrendar garantía de respaldo financiero suficiente y notable rango de autonomía, lo contrario representaría una aberración y un foco de severos conflictos al interior de nuestro país, con opiniones adversas en ámbitos internacionales, lo que nos daña aún con mayor intensidad.Lo que se lee“El rol social del líder actual” constituye el coloquio que en el marco de los escenarios de “padres líderes y familias exitosas” presidirá el Alcalde Electo de Orizaba el día de hoy, en la región conurbada que conforman los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, escenario en el que será el expositor Juan Manuel Diez Francos, evento que es organizado por el reconocido Instituto costeño, con el cual se busca dimensionar lo destacado, así como los retos, las complejidades y obviamente los objetivos fundamentales, que en el marco tanto familiar como social deben ser privilegiados en el quehacer cotidiano de todo núcleo social.Y al tiempo que se promueve tal evento, en otros escenarios de espacios nacionales, se difunde la información en el sentido que la ciudad de Orizaba, ha sido designada por la revista turística “México Desconocido” como la ganadora al premio nacional por “la mejor arquitectura sorprendente”, superando en esta selección a bellas ciudades del país como Taxco (ubicada en el estado de Guerrero) y a la ciudad de Pátzcuaro, del siempre atractivo Estado de Michoacán.Ya hemos referido que el pionero e impulsor de la actual imagen orizabeña, lo ha sido desde sus inicios en ese proceso de urbanismo y atractivo, el ahora nuevamente electo Presidente Municipal orizabeño, Juan Manuel Diez Francos, por lo que sobre el tema que expondrá, debe ser considerado como un experto en el renglón de éxitos.Lo que se veSe podría coincidir con la opinión e incluso deberíamos referir “con la orden” girada por el Presidente de México hacia los gobernadores, en el sentido que los mandatarios estatales o Alcaldes, no dispongan como obligatoria la vacuna para los burócratas, o para cualquier otra persona, ello amparado en el criterio “del libre albedrío” así como la referencia de “nada por la fuerza y todo por la vía del convencimiento”.Sin embargo, qué pasaría si en el marco de oficinas públicas o espacios empresariales, por no vacunarse un prestador de servicios se contagia del coronavirus y pierde la vida, pero antes de ello, contagió a los integrantes de su familia, a sus amigos y a compañeros de trabajo, así como a quienes trató tanto en el trabajo como en espacios públicos... Deberíamos dejar en claro que la vacuna debe ser obligatoria, no se trata de una opción, sino que es la única ruta real y confiable que pudiera salvar la vidas y, más allá de ello, evitar que se contagien otras personas, tanto cercanas como desconocidas.Deberíamos todos considerar a la vacuna contra el COVID-19, no como una opción que se le ofrece al ciudadano, sino como una obligación el inocularla y el recibirla, ello por la simple causa, motivo o razón, que su resistencia para no vacunarse, puede ocasionar incluso la muerte de cercanos o desconocidos y, tales escenarios refieren una irresponsabilidad que debe ser dimensionada como grave.Lo que se oyeCierto es que la política es una forma de generar acuerdos, pero con recurrencia se convierte en una práctica que origina todo lo contrario, sobre todo cuando “los intereses políticos” coinciden con la búsqueda de un objetivo en común, pero que definitivamente no se debe o no se puede compartir.Refería Maquiavelo que la política consistía “en el arte de conquistar el poder” pero a ello también se debería referir “el arte de mantener ese poder”, tarea en la cual muchos políticos fracasan, porque precisamente en esos mismos marcos el mismo Maquiavelo refirió: “La mejor fortaleza de un gobernante es no ser odiado por el pueblo”.Pero bien claro debe tener todo político lo escrito por Maquiavelo, cuando refiere:“La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: Resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”... 