Pueblo y candidatos

*Oleajes y vacunas*Fracasaron abrazos*Nave destructivaNo debería dejarse en el olvido o ignorar en la memoria colectiva, lo expuesto en esta semana por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en lo referente a que todos los partidos políticos, antes de nominar un candidato a cualquier cargo de elección, procedieran cada una de dichas fuerzas políticas a la realización de encuestas entre todos los niveles de la población, sobre a quién (de un listado de ciudadanos) aprobarían para ser propuesto por dicho partido para la Presidencia Municipal o la Gubernatura, e incluso la misma Presidencia de la República.López Obrador sugiere en su exposición que los partidos políticos, en lugar de proponer en una asamblea interna para seleccionar al candidato viable en la ruta hacia el triunfo, lo más apropiado sería que antes de ello, se efectuara un sondeo por parte de cada organización partidista, con la finalidad de escuchar y registrar la opinión de los ciudadanos, presentando una lista de propuestas para la candidatura y, al mismo tiempo también, abriendo la posibilidad para que los militantes de cada partido político pudieran realmente ser factores decisivos al iniciar las contiendas electorales.Destacó que con tales prácticas los partidos políticos podrían tener mayor identidad con el colectivo social, pero de la misma forma con sus propios militantes, comentarios que el Presidente de México refirió en el marco de los temas abordados en los escenarios de “Las Mañaneras”... referencias que obviamente se podrían considerar como una aportación presidencial, hacia una práctica en la que las organizaciones partidistas, no sólo dotarían de mayor espíritu democrático al proceso de la selección de sus respectivos candidatos, sino que abriría la posibilidad de una mayor participación del colectivo social en lo general, en los diversos municipios y entidades que conforman el territorio nacional.Preciso es el reconocer que el tema en referencia resulta singularmente atractivo, para una sociedad como la mexicana que de siempre aspira hacia una mayor participación de la ciudadanía en la actividad política y, sobre todo, en los marcos de sistemas políticos en los que la opinión ciudadana registre realmente un mayor nivel de notable participación, así como apropiada injerencia, precisamente en los procesos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular.0Al interior de los partidos políticos que operan en el país, es una realidad que se deben superar problemas que aún perduran, tal como lo es la sensación de sus simpatizantes e incluso militantes del partido político hoy mayoritario, que se sienten aislados de las decisiones en los procesos para la nominación de candidatos, por lo que otorgar no sólo a los militantes sino a la ciudadanía en lo general, que sugieran probables aspirantes para determinados cargos públicos, por vía de encuestas sobre el tema, podría representar una revaloración de la militancia en todos los partidos políticos que operan en el territorio mexicano... Bien vale la pena reflexionar sobre lo expuesto por el Presidente López Obrador.Lo que se leeOrganizaciones vinculadas con la salud púbica en el continente europeo, hacen un llamado a las autoridades de diversos países, para que se valore con mayor profundidad el que se proceda con una vacuna de refuerzo (la tercera) opción que se asume ante los elevados riesgos de que nuevamente el Covid-19, registre rebrotes con dimensiones similares a los ya documentados con anterioridad.La realidad es que aún privan ciertos niveles de confusión en torno al tema de la tercera vacuna, proceso que incluso ya se instrumenta en tierras norteamericanas, proyectándose iniciar la revacunación con aquellos que transitan por algún tipo de morbilidad, sin embargo, también en ámbitos europeos, se manifiesta en que no existen “evidencias suficientes ni una necesidad imperiosa” de que se aplique la tercera vacuna en quienes ya han sido vacunados... Pero en las evaluaciones sobre el complejo tema, se destaca como apropiado que la población de todo el mundo registre “la oportunidad” de recibir una tercera dosis, lo que es indicador que tal habrá de ser la tendencia tanto en tierras estadunidenses como en otros países que se sumarían a tales escenarios.Lo que se veEl Estado de México y la Ciudad de México se distinguen en la actualidad por representar a los escenarios de mayor violencia en el país, sin que ello quiera decir que en la mayor parte de las entidades federativas la delincuencia también hace de las suyas, panorama que para muchos especialistas refiere el mayor problema que afronta (desde sus inicios) el actual Presidente de la República, a lo que se agrega la pandemia y los desaciertos en lo relacionado con la atención a niños con cáncer, paralelamente a otros efectos altamente negativos tanto en el marco social, como en los renglones económicos.Debe quedar claro para el actual Gobierno Federal, que unos de los mayores compromisos adquiridos directamente por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como lo es el lograr desterrar los altos índices delincuenciales y acrecentar la tranquilidad social, constituye “prueba no aprobada” restándole imagen en el transcurrir de su gestión presidencial (ya a la mitad del sexenio) lo que se puede acreditar como uno de los agobiantes problemas que lastiman e indignan a la población, misma que refleja su preocupación ante la impotencia gubernamental frente al reclamo más significativo de pueblo mexicano, que constituye restaurar la tranquilidad social y frenar el cotidiano derramamiento de sangre... Definitivamente la propuesta de "Abrazos no Balazos" no resultó lo más apropiado para tranquilizar al país.Lo que se oyeLos ojos de la ciencia y los millones de aficionados a la escenografías de ficción, misma que ha resultado tan productiva para la cinematografía y otros renglones de la actividad comercial, de hoy en adelante tendrán a flor de labios los pormenores que informe la NASA, sobre la nave lanzada hacia un peligros satélite que se encuentra a una distancia inimaginable, acción que tanto para protección de la tierra, como de rangos experimentales para medir la capacidad tecnológica de la que se dispone, indudablemente refiere uno de los escenarios tecnológicos de mayor importancia y notablemente llamativos en la historia de la ciencia sobre el universo.Ya se verá si "la suerte acompaña" en esta etapa a los técnicos estadunidenses, al tiempo que se esperan con notorio interés, las referencias sobre las experiencias e incluso imágenes que de éste nuevo gran paso espacial se adquieran.