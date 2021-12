Reactivan ex Hacienda

*Cuando manda marinera*Brota lodazal azulado*Fracaso en seguridadMucho es la que se ha insistido por parte de agrónomos e incluso funcionarios públicos vinculados con la actividad agrícola veracruzana, para que los campesinos de norte a sur de la entidad, presten especial atención a la necesidad no sólo de utilizar fertilizantes para fortalecer la productividad, sino de la misma forma aplicar prácticas apropiadas para disminuir los daños que por plagas y roedores, originan de manera general en tierras jarochas millones de pesos en pérdidas.Con recurrencia son las plagas las generadoras de bajos ingresos al dañar la productividad agrícola, en una Entidad como lo es la de tierras jarochas, singularmente dotada de recursos naturales que permiten cultivar numerosas variedades de productos, pero que para realmente incrementar la productividad y el bienestar, se requiere no sólo cultivar la tierras apropiadamente, utilizando semillas que se desarrollen de manera exitosa, al amparo del clima y características regionales en lo general, que con apoyo de fertilizantes y significativa diversidad, son productivas y en ocasiones fallidas, tanto hacia el norte, como hacia el centro y sur en del territorio veracruzano.Pero también mucho se pierde si, pese a las buenas tierras, se convive con el campo con "malas compañías" como lo son los depredadores, que con regular frecuencia forman parte del hábitat de los veracruzanos, a lo que se agrega la ausencia de programas de fertilización, y sobre ese tema no sólo me refiero a quienes depredan los bosques montañosos y todo espacio en dónde sea posible realizar la tala irracional de zonas boscosas, áreas de arboledas que por siglos no sólo han sido pulmones que oxigenan nuestro propio hábitat, sino que, también debemos agregar en tal depredación a las plagas que invaden tierras jarochas, por lo que en fechas inmediatas (del 8 al 10 del ya inmediato mes de diciembre) integrantes de la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes (ANACOFER), tiene programado realizar una exposición de productos agroquímicos catalogados como fertilizantes de primer nivel, evento que está respaldado por el Gobierno del Estado de Veracruz y que, precisamente se efectuará en las antiguas instalaciones de la Antigua Hacienda de San Francisco Toxpan, edificación de orígenes coloniales que apenas hace unas semanas pasó a manos del Gobierno del Estado de Veracruz, el evento en referencia que será identificado como Expo Fertilizantes Veracruz 2021, refiere una acción que aparte de representar excelente aportación de orientación e información en beneficio de los productores del campo veracruzano, le inyectará algo de actividad económica a la Ciudad de los 30 Caballeros.Cabe referir que numerosos fueron los cordobeses que mostraron su desacuerdo en que el Ayuntamiento de Córdoba cediera los derechos de uso de dichas instalaciones al Gobierno del Estado, sin embargo, el evento ahora programado deja entrever que efectivamente, el gesto en referencia inicia sus beneficios para bien del municipio cordobés e incluso, deja constancia que el Gobierno Estatal inyecta buen uso a las instalaciones de la vieja hacienda.Lo que se leeEl día de hoy (de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno) el poderoso país japonés, procederá al cierre total a visitantes del exterior, como parte de las medidas emergentes para evitar mayores riesgos de contagios entre su población, dado que, como es ya asumido por numerosos países, la medida en cuestión es con el objetivo de evitar (o por lo menos disminuir) el riesgo de contagios, ahora con la nueva variante del coronavirus identificada como "ómicron", misma que muchos escépticos en México consideran en lo referente a su agresividad como "una exageración" pero que científicos destacados de diversos países, e incluso instituciones internacionales especializadas en salud, consideran como "la variante de mayor nivel de agresividad del depredador Covid-19".Sobre el mismo tema en ámbitos médicos internacionales, se recomienda a todos los pueblos del mundo tomar las previsiones que para el caso se ameritan, evitando el considerar como innecesario el reforzar las medidas de prevención que para el caso se ameritan.Ya veremos lo que se aplique en tierras mexicanas, mismas en las que hasta el momento de escribir éstas líneas, no se advertía ninguna acción en especial, salvo las palabras acreditadas a Doña Claudia Sheinbaum, quien efectuó referencias en las que apunta, que para el tema de la nueva variante del virus, por el momento no nos preocupemos, ni se tomarán medidas especiales para el caso... En tierras jarochas agregaríamos: "Donde manda marinera, no gobierna capitán".Lo que se veFuerte, duro, directo a quienes constituyen el actual núcleo del poder estatal en la Entidad Veracruzana, fueron las palabras que en un corto mensaje dirigido (primordialmente) al Gobierno del Estado de Veracruz, externó la senadora con licencia Indira Gonzáles San Román, contexto en el cual denuncia públicamente que se registra una conjura al interior del propio Partido Acción Nacional, en el que un núcleo de panistas destacados favorecieron tales acciones, con la finalidad de tomar el control del PAN en la región porteña, entrelazados no con los intereses y postulados de Acción Nacional, sino con las tendencias de quien gobierna el Estado de Veracruz, hecho que obviamente enmarca no sólo la posibilidad de una perversión al interior de la estructura azulada, misma que podría ser calificada (de estar fundamentada en la realidad) en un escenario de traición que reflejaría el lado obscuro de la historia actual al interior del Partido Acción Nacional.Claro que el tema resulta sumamente delicado, mucho más aún cuando los que son implicados en el complicado escenario, han formado parte en las últimas décadas de la élite panista, no sólo a nivel de tierras porteñas, sino incluso en ámbitos estatales, por lo que obviamente el escándalo en cuestión, obligadamente debe ser atraído por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, para actuar de inmediato y con estricto apego a la realidad, máxime cuando se trata del bastión panista más destacado en tierras veracruzanas, así como uno de los mayormente significativos en el territorio nacional.Lo que se oyeLas estafas y robos, e incluso frecuentes asaltos en espacios donde operan cajeros de diversas instituciones bancarias, se han incrementado porque dichos establecimientos son ajenos a sistemas apropiados de vigilancia, mismos que debieran frenar irregularidades de manera permanente, pero especialmente mientras se encuentran en operación.Dichas áreas cuyo objeto es precisamente el manejo de dinero en efectivo, de hecho se encuentran con recurrencia en total desamparo, lo que es aprovechado por grupos delincuenciales o simples asaltantes solitarios, para despojar a los usuarios de su patrimonio, hecho que incuestionablemente no sólo deja constancia del desarrollo de la delincuencia en tierras veracruzanas y de otros puntos del país, sino de la misma manera la irresponsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes sobre tales escenarios dejan en total desamparo a la sociedad así como lo referente a su patrimonio... ¿O dónde está la policía cuando se asaltan establecimientos bancarios?... ¿Y dónde el compromiso e incluso promesa de seguridad de gobernantes hacia los electores?... 