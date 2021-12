Desacreditar para sustituir

*Escudos frente al Covid*Muñoz Ledo es Convergente*El Bienestar BancarioMuchos son los estudios en los cuales se refiere con claridad, que la conducta del ser humano registra sus orígenes en las experiencias que provienen del pasado, lo que es referencia de formas de vida que se diseñan desde la infancia hasta la vejez, apuntes que en el viejo refranero popular, se pudieran referir con aquella expresión muy popular en México que apunta: “Palo que nace torcido, jamás su tronco endereza”...Pensar en tierras mexicanas que quien actualmente gobierna al país podría “transformar” su actitud y aptitud, que marquen diferencias en su actuar, en lo referente a sus prácticas gubernamentales por todos conocidas, mismas que lo han caracterizado en la primera mitad de su periodo presidencial que le ha correspondido presidir, estilos que lo hacen diferente a sus antecesores, y que en realidad, por lo que se ve y se aprecia, en el resto del sexenio que le corresponde gobernar, la posibilidad de variantes en tales escenarios, debe ser enmarcada en referencias de muy reducida factibilidad, punto de vista que se externa no porque se coincida con el criterio de que el árbol jamás su tronco endereza, sino porque al actual Presidente mexicano ha referido con claridad en su actuar cotidiano, la plena convicción de que las rutas impuestas en los senderos de su gobierno, no arrojan destellos recurrentes de correcciones, sino por el contrario, pareciera que se agudizan conforme más nos acercamos a los tiempos de la obligada sucesión gubernamental.La referencias sobre tales tendencias, se registran con notoriedad y en abierto por parte del Gobernante Transformador, cuando de manera clara y notoria, le ha resultado muy complejo convivir en los marcos de una real democracia, donde pudieran privar notorias referencias de respeto hacia los núcleos que considera como “aberrantes opositores”, sean partidos políticos o constituyan núcleos financieros e incluso figuras públicas en lo general, obviamente agregando clara postura descalificadora hacia el sector informativo, sumando a ello los ámbitos del nivel universitario, sobre los cuales el blanco de significativas descalificaciones lo han sido directivos y catedráticos, incluyen obviamente a los espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México, adhiriendo agudas descalificaciones a los diversos niveles de organismos responsables de organizar y supervisar los procesos electorales, haciendo hacia un lado que, precisamente fueron tales instancias electorales las que oficializaron el reconocimiento de su contundente triunfo como Presidente de la República, lo que por simple conclusión apegada a la lógica, refiere determinaciones ajenas a la realidad del país y que buscan desde la cúpula del poder desacreditar para sustituir.La transformación en los marcos gubernamentales se ha convertido no en una fórmula para conformar un mejor país, pero a la mitad del sexenio, lo emprendido en tal sentido no ha resultado de notorio éxito ni coincidente con significativos sectores de la población, sino que nos refiere como una región de menor productividad y con las mismas debilidades y angustias del pasado... Pero la marcha continúa mientras se reduce la cuenta regresiva.Lo que se leeAnte la presencia en el México de la nueva variante del coronavirus identificada como “Ómicron”, los mexicanos debemos aplicarnos en las medidas preventivas para evitar que se agudice el número de contagios, en el marco de la más espantosa pandemia que le ha tocado vivir a las actuales generaciones de mexicanos, mismos que podrían registrar niveles de mayor peligro, como resultado de la mayor agresividad que se refiere en torno a la nueva mutación.Está claro que el mejor escenario para la autoprotección es el estar vacunados, pero a ello se deben agregar las medidas de sana distancia, limpieza corporal de manera permanente y evitar participar en aglomeraciones (aún si estas fueran promovidas desde el Palacio Gubernamental) al tiempo de utilizar de manera regular cubre bocas, gel y spray antiviral, que nos permitan mantener niveles apropiados de limpieza corporal.Por más que suene repetitivo debemos todos los veracruzanos y mexicanos en lo general, aportar con efectividad nuestras medidas de apropiada distancia, así como mantener todas las prácticas de limpieza instruidas y recomendadas para nuestra propia autoprotección, así como en beneficio de nuestro entorno social.Lo que se veClaro que la ahora presencia de Don Porfirio Muñoz Ledo como integrante destacado del Partido Convergencia, habrá de representar un significativo reforzamiento para la fuerza partidista Convergencia, cuyo líder fundador lo es el político y exgobernador veracruzano Dante Delgado Rannauro, quien parece que tiene la mirada puesta (y en serio) en los próximos comicios presidenciales, sobre el cual ya se refiere la posibilidad de que promocione como candidato a la Presidencia de la República el hijo de Luís Donaldo Colosio, quien en una encuesta reciente aparece como una de las factibles figuras de elevado protagonismo para contener en las ya cercanas precampaña y posterior campaña, rumbo a la Silla Presidencial de México... El tema indudablemente llama la atención y todo indica que Dante y sus nuevos aliados van en serio.Lo que se oyeSe asegura que el Banco del Bienestar incentivado por el Gobierno Federal, representa una apropiada oportunidad en beneficio de los cuenta-habientes, sobre todo cuando se encuentra entrelazado con los programas de apoyo social que se han instituido por parte de la actual administración gubernamental, con instrucciones precisas emanadas de la Presidencia de la República y con permanente seguimiento por parte de la Secretaría de Hacienda.Indudablemente que el Banco del Bienestar se está reflejando como uno de los aciertos del actual régimen gubernamental, institución sobre la cual se han efectuado tanto comentarios positivos como referencias desaprobatorias, mismas que es necesaria revalorar para dimensionar si en ese sentido vamos en ruta correcta y en beneficio de la población, o existen rangos de inconveniencia que se hace necesario corregir...Ya se dispondrá de información con más detalles sobre otra de las vertientes financieras instituidas a la sombra del Palacio Nacional... 