Escenarios de incongruencia

*Fin al abuso en alcaldías*Rumbo a las elecciones*Muy atractiva inversiónMientras el Gobierno de México, por conducto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se congratula por la acertada disposición de la Iglesia Católica, de evitar eventos multitudinarios vinculados con las festividades anuales en honor de la Virgen de Guadalupe, muchos mexicanos reflexionan sobre el “gigantesco conglomerado” originado por el acarreo de mexicanos, que se congregó apenas hace unos días en los entornos del Palacio Nacional, acto programado para celebrar los tres años de la actual administración federal que el propio Presidente ha calificado como de la transformación.Las referencias sobre el tema, apuntan con claridad los contrasentidos recurrentes que en la administración federal se registran, refiriendo en éste caso que en la Presidencia de la República, se tenía muy claro que los actos masivos en éstas fechas resultan atentatorios para la salud de la población, derivado del riesgo de contagios de dimensiones masivas y características mortales, que en el territorio nacional priva por la presencia del coronavirus, dimensiones de peligrosidad de la que se fue omiso, precisamente en el caso de la celebración del tercer año de la transformación.En esos mismos marcos practicados por el actual régimen gubernamental, en el que los escenarios y circunstancias se acoplan, no hacia lo conveniente sino hacia las conveniencias, podría pensarse y apresuradamente presumirse, que en los actuales espacios gubernamentales, las transformaciones se aplican con mayor apego a “las conveniencias” que hacia lo considerado como “conveniente” y... si Usted interrogara en qué consiste la diferencia, la respuesta la encontraría en la reflexión que “las conveniencias” son las que alguien contempla como la ruta de actitudes y determinaciones encaminadas a obtener, lo que en lo personal nos resulta beneficioso, mientras que lo conveniente es lo que un funcionario público podría materializar, con la finalidad de cumplir con su responsabilidad de beneficiar al colectivo social en lo general, sin distinción de tonalidades partidistas y diversidad en formas de pensar.Es en ese contexto en el que se sostiene el apunte de los contrapuntos en referencia, mismos que constituyen los mensajes de reconocimiento al cuerpo cardenalicio y obispados mexicanos, por parte del Presidente de México, derivado de las medidas “solidarias” para suspender o disminuir las tradicionales aglomeraciones de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe “porqué con tal determinación se actúa con prudencia ante la pandemia” mientras que en esos mismos escenarios donde hoy se acredita el elevado reconocimiento hacia la no generación de multitudes, apenas hace unos días se organizó uno de los actos políticos más nutridos en asistencia, precisamente organizado y financiado por quien ahora se congratula que la Basílica de Guadalupe, el templo que registra en los días de diciembre la mayor asistencia de feligreses provenientes de todo México, por determinación de las autoridades eclesiales, habrá de permanecer cerrado, como una determinación vinculada con las medidas de evitar mayor número de contagios, derivados de los efectos pandémicos por los que transitamos... Está claro que ante lo uno y lo otro, obligado es advertir la “notoria incongruencia”.Lo que se leeCorrecta la referencia del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al advertir “con claridad” que en todas las estructuras de los gobiernos municipales, el que cometa un delito sea del partido que fuere, deberá responder ante las autoridades correspondientes, incluyendo obviamente al Congreso del Estado, sin que priven diferencias ni predilecciones, porque a nadie se le tolerará desvío de recursos y abusos del poder.Clara le debe quedar la advertencia a los diversos cuerpos edilicios que en fechas ya muy próximas asumirán las diversas administraciones municipales en el Estado de Veracruz, espacios en los cuales con recurrencia se han cometido abusos, reflejando a funcionarios que transformaron su vida de la medianía hacia el encumbramiento económico, sin ocultar la creatividad en caprichosas mansiones dotadas de lujosos espacios.Ya se verá con el transitar de los meses, si los ya próximos funcionarios municipales respetan lo que la honorabilidad exige y lo que el pueblo reclama.Lo que se veApenas trascendió la elevada popularidad y factible nominación del hijo de Luís Donaldo Colosio, como “apropiado candidato” a la presidencia de la República, propuesto inicialmente por Movimiento Ciudadano a lo cual se han sumado varios partidos políticos, cuando ni tardos ni perezosos, los cuadros operativos de MORENA anunciaron que se había disparado la popularidad de doña Claudia Sheinbaum, una de los dos “cartas marcadas” al interior de “los morenos” para contender en las ya cercanas elecciones presidenciales.Curioso el tema porque no tardó ni una semana para que aparecieran nuevas cifras (hacia el alza) favoreciendo a la dama en referencia, hecho que también podría acontecer en torno a las aspiraciones del titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien por cierto siempre ha sido considerado un contendiente “con mayores posibilidades” en ámbitos morenistas.Lo que se oyeResultaría excelente para los veracruzanos que una nueva planta cervecera productora de las muy reconocidas Corona y Modelo, industria de excelente nivel de inversión que podría generar más de 30 mil empleos (directos e indirectos) en un proyecto que se evalúa en aproximadamente 300 millones de dólares.La determinación fue asumida por la compañía en referencia, con base en que en tierras veracruzanas aún se dispone de suficiente agua para la operación de este tipo de industrias...Es apropiado referir que en el tema laboral debe asumirse por parte de los sindicatos veracruzanos comportamientos apropiados, precisamente para estimular la inversión y favorecer la generación de plazas laborales, tema que es importante sea atendido por el Gobierno del Estado, para que las gestiones de atracción de inversiones realizadas hasta el momento, realmente fructifiquen dejando atrás los escenarios del “sindicalismo negro” que, por temporadas, ha ensombrecido el desarrollo empresarial veracruzano, originando que los inversionistas dirijan la mirada hacia otras entidades de menor presión sindicalista... Excelente sería materializar de manera exitosa la sobresaliente inversión.