Superar el retroceso

*¿Y los Derechos Humanos?*5 millones contagiados*Derogar lo de ultrajesENCOVID-19 se titula una encuesta presentada en México por las reconocidas instituciones “UNICEF-México y la IBERO”, misma que se realizó directamente entre numerosas familias mexicanas, acudiendo los encuestadores directamente a los hogares, en los que se les invitó a responder un cuestionario, que al final de la tarea refleja el real escenario económico que actualmente priva al interior de numerosas familias, luego de que los mexicanos se vieron precisados a tomar decisiones frente a los impactos económicos colaterales a la pandemia, lo que efectivamente, tal como lo advierte la encuesta en cuestión, refiere panoramas impactantes, que apuntan sobre otro lastimoso escenario colateral de la pandemia, que se mantiene en espacios encubiertos.En los apuntes que reflejan “los otros efectos de la pandemia” al interior de los hogares mexicanos, se advierte que el 52 por ciento de los encuestados se encuentran notoriamente “endeudados”, al tiempo de mostrar que un 30 por ciento decidieron empeñar sus pertenencias, panoramas que por sí mismos constituyen no sólo pasos hacia atrás en lo referente a bienestar, en tanto que ya no disponen (por el momento) de lo que debieron vender o empeñar, sino que a ello se agregan deudas pendientes de cubrir.En el rubro de deudas adquiridas, la encuesta apunta que el panorama es desalentador, porque dichos compromisos hasta la fecha no se han podido saldar, por lo tanto el panorama laboral sigue refiriendo niveles de insuficiencia, mientras se está en espera de escenarios que realmente permitan, no sólo reponer el nivel de los salarios que fueron castigados, sino restituir las plazas laborales, mismas que de hecho se cancelaron como resultado del estancamiento o retroceso en la actividad económica del país.Bien valdría que al interior de las administraciones públicas (federal, estatales y municipales) se convocara a los ramos productivos del país, para que de manera franca y abierta, se evalúe la situación de cada municipio, estado y al país en lo general, en torno al desgaste de la actividad productiva, para que conjuntamente los tres niveles de gobierno y el sector empresarial, acuerden medidas viables y efectivas que favorezcan la restauración de la también “pandémica economía” que está castigando fundamentalmente al sector laborar de nuestro país.Es tiempo que en tales rubros se reaccione con la inmediatez que las circunstancias de la economía nacional lo requieren, de lo contrario la generación que conformamos el sector nacional de adultos mayores no alcanzaremos a contemplar el resurgimiento de nuestra economía nacional, lo que se convertiría en un agravio histórico imposible de ocultar al interior y exterior de nuestro país, con las obvias consecuencias negativas que ello representaría.Lo que se leeSevero resbalón se genera en la misma cumbre mexicana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cumbre en la que despacha doña Rosario Piedra Ibarra, marco en el cual se argumentó (según difusiones al respecto) que dicha institución no atraerá el lastimoso y escandaloso caso del pequeñito Tadeo, que fue encontrado muerto después de haber sido arrojado precisamente al basurero de la cárcel poblana, horroroso escenario que no será denunciado por la Comisión en referencia (pese a enérgicas protestas) simple y sencillamente porque “no se ha presentado queja alguna” sobre el caso en cuestión.Increíble y a la vez espantosa, la indefendible postura que se le acredita a la considerada nacionalmente, como honorable y honrosa Comisión Nacional de Derechos Humanos... “Cosas veremos” refería Don Quijote a su compañero Sancho.Lo que se veAl tiempo que en las últimas estadísticas registradas el pasado martes, se informaba oficialmente sobre 500 muertes de mexicanos originadas por los efectos pandémicos del Coronavirus (en esas 24 horas) terrorífico escenario, en el cual ya sobrepasamos los 300 mil mexicanos muertos víctimas de la pandemia, también se nos hacía de nuestro conocimiento que ese mismo martes, el número de contagios del virus en México, es de 4 millones 779 mil 296 casos, lo que de hecho nos coloca muy cerca de los cinco millones de contagiados, ello (insistimos) en los números oficiales, porque muchos son los mexicanos no registrados como contagiados, que han sido atendidos en la discreción por médicos particulares.Debe referirse que la Organización Panamericana de la Salud, refleja elevada preocupación por las cifras pandémicas de México, contexto que obviamente le resta méritos a los que, sobre el tema, le acreditan reconocimientos al Gobierno de nuestro país.Lo que se oyeEstá claro para la mayoría de los expertos en derecho y abogados litigantes de los de mayor prestigio, que el nuevo delito de “ultrajes a la autoridad” constituye una aberración y debe ser derogado... Muchos son los que coinciden que tarde o temprano “tal ocurrencia” deberá de ser desechada, pasando a formar parte de una de las aberraciones legaloides practicadas en nuestro país... Ya se verá si el pronóstico en referencia se cumple."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "