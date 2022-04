Excesos magisteriales

*Yerros en la serranía*Pecados electorales*La surada y la norteadaLos escenarios en los que trabajadores del sector oficial (incluyendo a los maestros de escuelas gubernamentales) obtienen autorización para no cumplir con sus labores, no son nada nuevos y, por lo mismo, para nada nos deben resultar extraños en los actuales tiempos en los que, con marcada predilección, el sector magisterial disfruta de espacios para participar en actos ajenos al renglón educativo, haciendo hacia un lado sus responsabilidades magisteriales, exactamente igual que los usos y costumbres habituales en tiempos de los ahora calificados como “gobiernos de fifís”.En los últimos días, funcionarios estatales han aparecido con la espada desenvainada, refiriendo que los maestros asistieron a un evento vinculado con su actividad magisterial, por lo que se les otorgó el apropiado permiso para ausentarse de los recintos escolares, lo que “posiblemente a espalda de las autoridades educativas” no se trató sino de un festín, que en verdad disfrutaron los integrantes del magisterio, hecho que fue significativamente difundido por los medios de comunicación.Nadie se opone a que un maestro tenga el derecho de brindar con sus amigos y disfrutar de una agradable fiesta, pero ello debe de realizarse al margen del horario escolar, como es frecuente que se registre incluso en el sector empresarial, en el que, si las condiciones lo permiten, los trabajadores podrían obtener un permiso especial para acudir a un festejo familiar o entre compañeros de trabajo.La experiencia en tales sentidos, registrada recientemente en el marco escolar veracruzano, debe dejar como lección un precedente que permita al interior del núcleo directivo escolar, consolidar nuevas prácticas que resulten positivas tanto para el magisterio, como para los alumnos con los que tienen registrado un compromiso que nunca debe quebrantarse, sino por el contrario, tender hacia su fortalecimiento cimentado primordialmente por quienes debieran de ser y actuar como “apóstoles de la educación” mostrándose contrarios a los lineamientos sindicales, que pudieran contravenir el compromiso irrenunciable que existe con el alumnado.Lo que se leeSe refiere en las instancias gubernamentales veracruzanas, que pese a ciertos logros en el desarrollo integral, pueblos como muchos de los ubicados en la Sierra de Zongolica, no han logrado disminuir significativamente sus carencias, pese a la aplicación de los programas para el Desarrollo Social y combate a la pobreza.La realidad es que no se debe combatir la pobreza sólo con apoyos para “medio subsistir” sino que, fundamentalmente tales acciones de respaldo debieran encaminarse con la idea de sembrar entre los sectores marginados, primero “la no marginación” y segundo “la cultura de la productividad derivada del esfuerzo personal.Nuestra realidad en zonas de marginación es que se debe de orientar al colectivo social en lo general, no hacia la dependencia sino hacia los senderos de la autoestima, de la honorabilidad y de la capacidad productiva, todo ello con programas más que asistencialistas, de orientación y cimentación hacia la productividad, pero al mismo tiempo sembrando la sensación que los respaldos gubernamentales son para retomar los caminos de autoestima en los marcos de la productividad, así como la superación de hábitos nocivos como el de saberse marginados y dependientes, resultado de prácticas gubernamentales que se asemejan más al paternalismo, que se encuentra más ligado a los intereses políticos “de los patriarcas” que a la búsqueda de mayor bienestar y mejor desarrollo en las serranías y áreas agrícolas estancadas en el subdesarrollo.Lo que se veEs indudable que el proceso para la realización de la próxima consulta ciudadana, registra como “un pecado electoral” en sus entornos, la clara campaña dirigida desde las más elevadas cúpulas gubernamentales, llamados prácticamente cotidianos, todos en la búsqueda de atraer electores para otorgarle validez a los escenarios que plantea la fuerza partidista, actualmente detentadora del poderío gubernamental.Tales irregularidades que se advierten cotidianamente en instancias gubernamentales, habrán de convertirse en ejemplos de análisis universitarios, sobre la no difusión, ni calificación de tendencias en torno a procesos vinculados con la voluntad ciudadana, misma que habrá de expresarse en el marco democrático organizado y supervisado por las autoridades electorales de nuestro país, nunca por instituciones gubernamentales, cuyos integrantes han llevado la voz cantante en torno a dichas “consultas”.Lo que se oyeNo faltan quienes sostienen que con frecuencia la naturaleza registra comportamientos caprichosos, probablemente ello es lo que sobre tierras veracruzanas genere en el transcurrir de hoy y mañana, primero los efectos de una fuerte surada para de inmediato, otorgar paso a vientos del norte, escenarios que obviamente afectaran primordialmente a nuestra zona costera, con los efectos ya habituales al interior de nuestra entidad... 