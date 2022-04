Violencia sin transformación

*Riesgosos doble remolques*Trump... Burla descarada*¿Nueva zona arqueológica?Uno de los escenarios mayormente reprobados por todo colectivo social en el mundo entero, lo constituyen los frecuentes hechos de violencia que nos trasladan a los tiempos de las cavernas, referencia que incluso obliga a determinados analistas el utilizar tales conceptos cavernícolas, para referir el proceder criminal que impera en la actualidad en numerosas regiones de nuestro país.Las cifras reconocidas por las propias autoridades, pese al maquillaje que se les pretende aplicar, incuestionablemente nos ubican en ámbitos de barbarie, lo que por la más simple lógica se debe coincidir con quienes advierten, que “la cuarta transformación” no ha logrado avances significativos en el renglón de seguridad, cuando precisamente el golpe de timón del electorado en significativa proporción, se originó ante el reclamo de los elevados niveles de inseguridad, mismos que aún ahora privan en el territorio mexicano.Enorme es el territorio mexicano que es invadido por la actividad delincuencial, el hecho lo advirtió con toda claridad el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero las soluciones aplicadas han fracasado y hoy, el clima de inseguridad y miedo abarca gran parte del territorio nacional, lo que por sí mismo deja constancia que el sumar a los sistemas de Seguridad al Ejército Mexicano, ha resultado un quebranto tanto para los niveles de eficacia gubernamental, como para el Ejercito Mexicano, que con tales quehaceres al margen de sus orígenes y fines para lo que fueron creados, han desdorado su imagen pese a no ser responsables de las tareas policiacas que ahora les fueron encomendadas.A todos los mexicanos nos debe quedar claro, que el cuerpo militar de nuestro país no es responsable de la ineficacia en una tarea, que no compete a las fuerzas armadas sino a especialistas en materia de hechos criminales, mismos que prácticamente y casi en todo el mundo, tienen como responsabilidad militar salvaguardar de invasiones al territorio nacional, así como proteger a las Instituciones, pero nunca (salvo en los días de la Transformación) ha sido su tarea el perseguir a criminales y combatir el tráfico de estupefacientes.Es indudable que en México (en tales esferas) se está cometiendo un notorio error, que registra como secuela la inefectividad en el freno a la delincuencia, lo que está originando el disparo en la actividad del crimen organizado, escenarios que incrementan el número de víctimas, al tiempo de originar estancamientos en diversos renglones de la actividad productiva en lo general.Incuestionablemente, las rutas adoptadas por el gobierno transformador en lo referente a la inseguridad que priva en el país, no han resultado afortunadas y, seguirán igual si el Gobierno de la República no ejerce un cambio en estrategias para restablecer la tranquilidad social, factor que va emparejado al desarrollo social y empresarial en lo general, porque uno de los factores esenciales para superar la actividad delictiva, lo es la generación de oportunidades laborales que generan mayor bienestar.Lo que se leeRazón tienen quienes difunden que los vehículos de transporte de “doble remolque” deben ser retirados de las carreteras mexicanas, en tanto que tales “gigantes” no sólo son causa de frecuentes congestionamientos vehiculares, sino que de la misma forma constituyen un elevado riesgo para conductores de vehículos menores... Sobre el tema mucho se ha escrito y muchos son los accidentes registrados, pero como con recurrencia acontece en México, quienes menos les prestan atención a los reclamos ciudadanos lo son nuestras autoridades.Bien harían los alcaldes y gobernadores en sumarse a la voz de la colectividad, para que dichas unidades de elevado riesgo dejen de ser una pesadilla, no sólo en lo referente a tragedias en las carreteras, sino también en lo relativo a congestionamientos vehiculares, que dichas unidades originan por doquiera...¿Hasta cuándo será atendido en espacios oficiales el reclamo de amplios sectores de la población?Lo que se veQue la expresión “doblado y doblada” vuelve a retomar notoria presencia en México y Estados Unidos, precisamente en torno a las nada gratas exposiciones verbales del expresidente Norteamericano (ahora nuevamente buscando la candidatura para lo mismo)... Míster Donald Trump, quien indudablemente y tal como lo acostumbra, hace referencias nada gratas sobre los mexicanos, tomando como piñata a nuestro país refiriendo descalificaciones hacia el Presidente de México, ello, con la finalidad de asestar exitosos golpes propagandísticos, que le atraigan simpatías en su nueva ruta hacia la Casa Blanca.Bien vale que el Presidente de México tome clara nota de las descalificadoras expresiones del señor Trump, para que en el presente y el futuro marque “su raya” y luego no tenga que “bailar con la más fea”, tal y como intenta que baile el señor Trump... Supuestas piezas arqueológicas con mil y mil quinientos años de antigüedad, aparentemente descubiertas en una de las áreas del fraccionamiento "Río Medio 4" en las que se realizan trabajos para esa nueva ampliación habitacional, podrían por el momento generar aguda polémica en torno a la continuación de las obras en cuestión, escenarios que obviamente despertará en el sector de investigadores arqueológicos, la intención de realizar estudios en dicho sitio, lo que por razón natural, podría dar curso a una aguda polémica sobre el "descubrimiento inesperado de aparentes piezas arqueológicas"... Ya veremos en que termina la historia del descubrimiento en cuestión.