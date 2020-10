Con decisión “ilógica”, Juez liberó a expolicías señalados por homicidio 

Tras la liberación de dos expolicías estatales implicados por la Fiscalía General del Estado en el asesinato de Carlos David Bautista López, en septiembre de 2015, la familia del joven informó que presentarán una apelación, denuncias y quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado.El crimen ocurrido durante la administración de Javier Duarte de Ochoa implica al exdirector de Prevención y Readaptación Social duartista, José Óscar “N”, quien fue vinculado a proceso en 2017 al ser señalado de “levantar” al joven junto con sus escoltas, para luego desaparecerlo.“Tenemos tres días para la apelación, estamos valorando también meter denuncias y quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado, toda vez que el Juez les otorgara la libertad”, dijo el abogado Celestino Espinoza Rivera.María de Jesús López, madre de Carlos David, señaló que había demasiadas pruebas para que los implicados continuaran presos, por lo que el abogado consideró que la decisión del Juez “está fuera de lógica”.“El Juez decidió que se les otorgara la libertad porque la Fiscalía no logró acreditar con datos de prueba que los policías habían sido omisos en dar a conocer a sus superiores que ellos mismos habían desaparecido a la persona. Eso es algo ilógico, el Juez con un argumento fuera de lógica decidió que no había los datos suficientes para acreditar que los policías habían omitido esa información”, explicó.Recordó que uno de los uniformados fue el autor material del asesinato de David y el otro elemento omitió la información a sus superiores.“Se detuvieron a 6 personas, entre ellos Óscar ‘N’, entonces director de Prevención y Reinserción Social en Veracruz y los demás eran sus escoltas. Él ordenó a sus escoltas desaparecer al joven porque tuvo una relación anterior con su pareja actual y utilizó los medios que le dio el Estado para desaparecer y privar de la vida a David. Hay uno prófugo y que nunca pudieron aprehender y tres más aún no se ha girado la orden de aprehensión”, dijo.Este miércoles, el juez Francisco Javier Hernández Lima, en audiencia, decidió no vincular a proceso a los expolicías Rafael “N” y Carlos “N”.Los exelementos habían permanecido 3 años en prisión; tras interponer recursos de amparo y repetirse tres veces su audiencia inicial, lograron salir libres.Carlos David Bautista López desapareció el 15 de septiembre de 2015, luego de que, en un presunto conflicto amoroso, el exdirector de Prevención y Readaptación Social duartista, José Óscar “N”, apoyado por sus escoltas, “levantó” al joven y se lo llevó en una camioneta a un rancho de su propiedad.Por este caso, terminarían por ser detenidos y vinculados a proceso, además del exfuncionario, otros seis policías supuestamente involucrados en la desaparición.Incluso fue aprehendida Olga Hebe “N”, expareja de José Óscar “N” y quien se encontraba con Carlos David al momento del “levantón”.Aunque confesara que supo de la desaparición y se declaró autora intelectual, Olga Hebe, terminó por salir libre tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y luego de involucrar en el crimen al exdirector de Prevención y Readaptación Social. Según explicara en el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares , la implicada “dio información útil para esclarecer el crimen”.Los restos de Carlos David fueron encontrados el 13 de abril de 2016 y posteriormente enviados a la fosa común del Panteón Municipal de Actopan. Su cadáver fue identificado hasta noviembre de 2019 por su madre.