Con UV no aplica reforma que le recortaría dinero: Rector

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, insistió en que para el próximo año a la institución corresponde por Ley el 4 por ciento del “presupuesto total del Estado”, aclarando que no les aplica la reforma constitucional de 2020 que delimita el dinero para organismos autónomos.Y es que hace dos años , el gobernador Cuitláhuac García mandó una iniciativa al Congreso local para establecer qué significa “presupuesto general del Estado” en caso de los organismos autónomos.Debido a esto, la Ley ahora dicta que para designar el presupuesto de estos entes, “la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”, no el presupuesto total de la entidad.Sin embargo, la misma reforma también estipuló un artículo transitorio para definir que en el caso de la Universidad Veracruzana, “continuará en vigor lo dispuesto en el Artículo 10” de la Constitución, el cual establece que a la UV no pueden asignarle menos dinero que en el ejercicio anterior y para 2023 ya le corresponde el “4 por ciento del presupuesto general del Estado”.Al respecto, el Rector comentó que por ello se debe respetar la reforma que ya estaba antes desde 2017, la cual otorgó autonomía presupuestal a la Universidad y detalló el gradual incremento del dinero para la casa de estudios.Aguilar Sánchez explicó que esta misma semana se pidió al Congreso del Estado atender lo que dice la Ley y asignarles el 4 por ciento del presupuesto general del Estado.“Vamos a esperar, como ustedes saben, está la solicitud ya en el Congreso y el planteamiento es básicamente dos elementos: Uno, es que en el 2017 se planteó a nivel constitucional del Estado de Veracruz el presupuesto para la Universidad del 4%... que sería gradual (el aumento).“En el 2020 hay una reforma donde se plantea que todos los organismos autónomos van a tener el recurso pero de libre disposicion y después hay otro transitorio donde se plantea que la Universidad Veracruzana no queda dentro de esos órganos autonomos y va a tener 4% general del presupuesto”, dijo.El Rector reiteró que necesitan este dinero para afrontar desafíos como la ampliación de la matricula y apoyos de vinculación de proyectos específicos.Cabe destacar que para el próximo año, el Gobierno del Estado plantea otorgar 5 mil 844.4 millones de pesos a la UV, lo que serían 40 millones pesos menos que este año Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Planeación insiste en que para la Universidad sí aplica la reforma que delimita los recursos a organismos autónomos.Asimismo, en tanto se define el presupuesto a ejercer en el 2023, aseguró que está garantizado el pago de aguinaldos, salarios y demás prestaciones a los trabajadores.Resaltó que la UV no enfrenta problemas presupuestales para cumplir al cierre del año con su plantilla laboral.“Estamos en esta parte bien, no hay un problema presupuestal en términos de los recursos y de los apoyos y pagos a los profesores, los aguinaldos, etcéteras, no tenemos ese problema, no hay problemas”, dijo.El Rector de la Universidad Veracruzana estuvo en Boca del Río en el marco del primer informe del Vicerrector de la Región Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro.