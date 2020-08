Crecen reclamos en escuelas de Veracruz por cuotas obligatorias

Más padres de familias denuncian que escuelas del Estado condicionan las inscripciones con el pago de cuotas, a pesar de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) aseguró que los pagos “voluntarios” se analizarían hasta que la entidad se encuentre en semáforo verde por la pandemia de COVID-19.Ahora se trata de la Escuela Secundaria General número 5 “Miguel Alemán Valdés”, en la ciudad de Veracruz, donde acusan que la Directora y la Sociedad de Padres de Familia los obligan a pagar una cuota de mil pesos para poder inscribirse.Sin embargo, los padres se dicen desesperados pues por la contingencia de COVID-19 varios se quedaron sin empleo y no tienen para pagar.Un padre que prefirió quedar en el anonimato por temor a perjudicar a su hijo, dijo que aproximadamente el 50 por ciento de los padres de familia no pueden cubrir las aportaciones voluntarias.“Los papás no pueden, si apenas y tienen para comer cómo es que nos quieren cobrar esa cantidad y la sociedad de padres nos dicen ‘a ver qué va a pasar, a ver qué nos dicen’, no nos resuelven nada”, expresó.Por su parte, una madre comentó que propusieron a la Directora y a la Sociedad que sólo cobraran 500 pesos, pero les negaron su petición.“La Directora es renuente, dice que tenemos que pagar porque la institución se va a caer y que está en muy malas condiciones, pero yo estoy desempleada y varios están desempleados y otros pocos dicen que tienen sus salarios a la mitad, que si pudieran hacer el favor de cobrar por lo menos la mitad ya que no hay clases presenciales, pero la Sociedad de Padres dijo que no, que teníamos que pagar aunque sea ir abonando”, dijo.Además, denunciaron que el actual Tesorero de la Asociación de Padres fue su Presidente por 3 años, pero él mismo se contrataba para realizar obras en la escuela..“Todavía que pagamos las cuotas ahí nos ves todo el ciclo escolar realizando kermés y rifas, porque la escuela nunca tiene dinero, siempre la sociedad de padres nos anda diciendo que paguemos porque sino no les entregan sus libros a nuestros hijos”, dijo la madre.Este mismo miércoles padres de la Escuela Primaria Federal "Lilia Aurora Moltalván de Gómez", también en Veracruz, protestaron para acusar que la Sociedad de Padres condiciona la inscripción de los menores con que paguen las cuotas escolares de 800 pesos por padre, además de clases de baile y faena.Asimismo, se ha denunciado el cobro de cuotas de 300 a los 700 pesos en las secundarias “Vicente Guerrero” y “Mártires del 7 de Enero” de Río Blanco.Mientras que en Ciudad Mendoza, padres de la Escuela Secundaria “General Ignacio Manuel Altamirano” se quejaron porque la cuota de inscripción será de 300 pesos.Ante estos casos, la SEV ha pedido a los padres reportar estas situaciones, pues las cuotas escolares no deben ser condicionadas. Según la dependencia , los tutores podrán denunciar a las instituciones correspondientes o llamar al 01 800 50 12 525 para interponer su queja.