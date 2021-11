El Museo de los Escritores (X y último)

A lo largo de esta serie se ha enfatizado la importancia de una intensa promoción cultural; del trascendente papel que juegan las metrópolis culturales y sus bibliotecas como museos de los escritores --en el sentido Ptolemaico del término--; de las grandes iniciativas culturales que implican capacidad creativa y de convocatoria para lograr la colaboración horizontal y alianzas exitosas; de la necesidad de elevar los estándares en el arte, la ciencia, la educación y la cultura en general; pero sobre todo, del potencial actual de ampliar el acceso y los beneficios de la educación y la cultura hacia los segmentos mayoritarios de la población.Un compromiso permanente de las autoridades ante la sociedad, debe ser el que aprovechen la experiencia acumulada y los buenos ejemplos para que no se presenten los “sube y baja” en la calidad cultural y educativa. Los altos estándares en la planeación y ejecución de las labores culturales y educativas son el mejor indicio de que se entiende y acepta el enorme desafío de entregar a nuestra gente la perspectiva de un mejor destino, a partir de una sólida formación integral. Ofrecer una educación de bajo nivel se constituye en simulación y fraude social. No se trata de poner más mesabancos en los salones, sean físicos o virtuales, se trata de poner en práctica las soluciones que han probado mayor eficacia y contribución social, que han mostrado de manera contundente que es factible promover la autorrealización plena, individual y colectiva.Y no hay que inventar el hilo negro, la historia de la humanidad nos ha ilustrado que la concentración del talento, la sapiencia, la estética --natural o creada--, la diversidad cultural, la pluralidad de ideas, la tolerancia y el libre albedrío, la colegialidad, la formación intelectual humanista y solidaria en todos los campos del conocimiento, así como el énfasis en la práctica disciplinada y la perseverancia, conducen a la creatividad, a la excelencia y a la genialidad de cada quien, en su propio ámbito de acción.La burocracia administrativa ha sido el mayor lastre en los procesos tendientes a la innovación y a la entrega de mejores resultados, en todos los sectores y tipos de organización. Se aduce que la burocracia, en el sentido pleno del término, es necesaria porque asegura mayor eficacia, eficiencia y transparencia. Ese falso argumento ha sido desnudado, porque lo que ha generado es exactamente lo contrario: inoperatividad, mayores costos en recursos y tiempos, así como la opacidad que esconde de manera truculenta los malos manejos y corruptelas. La tecnología de administración trasparente en tiempo real de hoy en día, suple procesos y vericuetos administrativos que han sido diseñados para ubicar el poder en las labores adjetivas, en lugar de ubicarlo en donde debe estar, en las labores y decisiones sustantivas.Decíamos antes que las sociedades, instituciones y grupos que las conforman han recurrido a los mitos, rituales y símbolos para consolidar una identidad colectiva y la indispensable cohesión social. Y también, que hay concentrarse en manifestaciones que propicien el engrandecimiento de la colectividad, a partir del cultivo de las fortalezas de cada quien, de enaltecer el talento y el esfuerzo cotidiano, de esa labor sostenida que acumula pequeños logros a lo largo del tiempo hasta llegar a la genialidad. Entonces, los programas educativos deben enfatizar el estudio de nuestra realidad, sin cubiertas que la escondan, pero con ideas y métodos que permitan el aporte individual y colectivo para superar injusticias, anomalías, desfases y que apuntalen la construcción de una vida mejor en comunidad.Los nuevos soportes tecnológicos consolidarán a las instituciones educativas, programas culturales y de estudio, así como a las bibliotecas como espacios de aprendizaje multimodal para la formación integral. Sus usuarios presenciales y los que utilicen los medios virtuales podrán acceder a los mejores recursos didácticos y culturales con el fin de oxigenar su conocimiento, imaginación y creatividad. Ello será posible gracias a la colaboración horizontal mediante redes virtuales, que ofrecerán conocimiento de frontera e información socialmente relevante como base de la prosperidad y el bienestar. También será posible ampliar el acceso de la población abierta al aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, a círculos de lectura, a oportunidades de desarrollo de la creatividad mediante el aprecio por las artes y el conocimiento, a servicios de información para pequeños emprededores y organizaciones locales; a programas de alfabetización literaria y digital.Marguerite Yurcenar, la espléndida escritora belga, en su novela Memorias de Adriano revive una reflexión aguda y premonitoria de ese gran emperador romano “Fundar bibliotecas equivalía a construir graneros públicos, amasar reservas para un invierno del espiritu que, a juzgar por ciertas señales, y a pesar mío, veo venir …”. Así anticipaba los altibajos del imperio romano en los años por venir; pero con todo y sus premoniciones, Adriano no cejaba en su intento pacifista a favor del florecimiento de la cultura, la estética, el poderío y el bienestar romano.