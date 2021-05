Exedil de Chicontepec pierde amparo contra eventual orden de aprehensión

Un juzgado federal determinó no proteger al exalcalde de Chicontepec, Pedro Toribio Martínez, de una eventual ejecución de una orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez de control.Cabe señalar que Pedro Toribio es primo del actual alcalde de Chicontepec, Pedro Adrián Martínez y sobrino del exdiputado local por el Partido Verde, Manuel Francisco Martínez Martínez, quien es señalado de haber secuestrado en 2017 al entonces candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA ) a la presidencia de Chicontepec, Gonzalo Vicencio.El 21 de abril pasado, el expresidente municipal solicitó ante el Juzgado Séptimo con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano la protección de la justicia federal ; sin embargo, dicha instancia no le benefició y resolvió no conceder la suspensión definitiva.En este caso, Toribio Martínez pretendió anular cualquier orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, detención, presentación y arresto emitida por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal en Pacho Viejo, Coatepec.La resolución se publicó en estrados del Consejo de la Judicatura Federal, de modo que el exedil perdió todo intento de inmunidad y puede ser detenido por la Policía Ministerial.Hay que recordar que el 9 de julio de 2018, alcalorpolitico.com reveló que cinco ciudadanos de Chicontepec denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al exalcalde Pedro Toribio , por privación ilegal de la libertad.En ese entonces ampliaron la denuncia contra la fiscal quinta de Chicontepec, Guadalupe Andrade y Reynaldo Toribio y del entonces titular del Sistema DIF Municipal, Reynaldo Toribio Martinez.