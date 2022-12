Exrectora Sara Ladrón sale en defensa de UV; la 4T sí viola Ley al recortarle dinero

La exrectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, advirtió que el Gobierno de Veracruz comete un “embate” y una “violación flagrante de la Ley” al pretender recortar el presupuesto de la institución en 2023.Durante el foro “Autonomía Universitaria y Libertad Académica” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, celebrado en días pasados, la académica señaló que ella misma promovió un Artículo transitorio en la Costitución local del Estado para evitar esta situación y garantizar que a la UV se le otorgue el 4 por ciento del “presupuesto general del Estado” el próximo año.Ladrón de Guevara recordó que el presupuesto planteado por el Gobierno de Veracruz contempla un recorte a la UV a pesar de que la Constitución prohíbe darle a la institución menos recursos que “el ejercicio inmediato anterior”.Además, señaló que luego de la lucha por las deudas que dejó el duartismo, desde 2017 se reformó la Ley para otorgarle autonomía presupuestal a la Universidad, lo que implica asignarle el 4 por ciento del presupuesto total del Estado en 2023.No obstante, actualmente el Gobierno estatal alega que, debido a una reforma de 2020 —la cual limitó el dinero para organismos autónomos— sólo pueden otorgarle a la UV presupuesto de “los recursos de libre disposición del Estado”, no del presupuesto total de la entidad, por lo que la cifra es menor.Ante esta situación y por primera vez de manera pública, la Exrectora reviró a las autoridades recordándoles que para esa misma reforma de hace dos años la Universidad tomó sus previsiones.“En 2020 se modificó la misma Constitución, continuaba entonces en el cargo de Rectoría y antes de que dicha Ley fuese decretada gestionamos su modificación y logramos que se incorporase un Artículo Tercero Transitorio en el que se advierte, cito:“Tratándose de la Universidad Veracruzana, continuará en vigor lo dispuesto en el artículo 10, penúltimo párrafo de esta Constitución en relación con su presupuesto anual por lo que para el cálculo y progresividad de este seguirá surtiendo efectos lo previsto en el 2º transitorio del decreto 350 de la Gaceta Oficial de 13 de noviembre de 2017”.Por todo esto, la Exrectora criticó que el proyecto presetando por el gobierno de Cuitláhuac García no cumple con esta dosposición y presupuesta con los recursos de libre disposición de la entidad, lo que significa una disminución.“El actual Rector de la Universidad Veracruzana ha expresado su desacuerdo con esta violación flagrante de la Ley y habremos de ver si el Congreso modifica la propuesta del Ejecutivo y atiende la obligación de cumplir con el 4 por ciento del presupuesto general del Estado para la Universidad Veracruzana o de plano incumplen las leyes que el mismo Congreso emite”, dijo.Por lo anterior, observó que los gobernantes, en su carácter de administradores, niegan o recortan los subsidios públicos a las universidades autónomas y con ello obstruyen el derecho humano a la educación de calidad.“Pareciera olvidarse que los recursos con los que funcionamos las universidades públicas no son propiedad de ningún gobernante, sino patrimonio del pueblo”.Durante el foro en la Feria Internacional del Libro, Sara Ladrón calificó que cada recorte de presupuesto a la educación superior implica una “vulneración” contra la autonomía de las instituciones.“Y de manera vil hemos visto vulnerar la autonomía universitaria al ahorcar sus capacidades, dejando a las instituciones con presupuestos insuficientes”.Añadió que cada recorte contradice lo expuesto en el Artículo Tercero de la Constitución, dado que no se procura invertir más recursos para el cumplimiento de dicho mandato.Otro ejemplo de vulneración a la autonomía implican la modificación a las leyes orgánicas de las universidades por parte de los Congresos locales, que atienden a los mandatarios en turno.“La autonomía es libertad pero la que ejercemos suele estar acotada en distintas vertientes, a pesar de estar salvaguardada en la Constitución, la autonomía se ve vulnerada en ocasiones cuando se trata de elegir a nuestras autoridades en los que se involucran intereses de grupo internos y a veces externos a nuestras comunidades”.Agregó que a menudo la comunidad escolar permanece “desinformada” y resultan ajenas a los procesos.Ladrón de Guevara recordó que como Rectora vivió el embate de un “Gobierno corrupto”, en alusión a la administración de Javier Duarte Ochoa, que no ministró sus recursos y se mofaba de sus responsabilidades ante la falta de presupuesto.La Rectora calificó los actuales tiempos como propicios “para reflexionar e insistir” en la autonomía universitaria, tras el “embate político” contra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en donde se desarrolló el foro.“La libertad que practicamos en el aula, la de cátedra, de investigación y de difusión de conocimiento es defendida en el día a día por la enérgica comunidad universitaria”.Defendió que los espacios universitarios representan “espacios de libertad” y prueba de ello, los movimientos de las estudiantes por espacios libres de violencia de género, y esa representa una tarea pendiente.“Y seguiremos exigiéndolo hasta que se logre la equidad, hasta que las jóvenes se sientan cómodas en nuestros espacios y como parte de nuestra comunidad”.