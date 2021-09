Ganaron los niños: Gobierno de Veracruz siempre sí vacunó a menores con amparo

La pequeña Zulma, la niña que públicamente reclamó al subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell , y al Gobierno de Veracruz para que la vacunaran contra COVID-19, por fin recibió su primera dosis de Pfizer, junto a otros 11 menores del Estado que también habían sido amparados por un Juez.Este martes, acompañados de sus padres, niños de distintas partes de la entidad, como Poza Rica y Córdoba, llegaron a la Jurisdicción Sanitaria V ubicada en Banderilla, en la zona conurbada de Xalapa, para ser vacunados.“La verdad nosotros estamos, no sorprendidos, sino muy contentos porque los Jueces de Distrito del Estado de Veracruz han emitido criterios muy certeros con relación al acceso a la salud, a la no discriminación a que no haya una distinción ni de edad ni de sexo para tener acceso a la vacuna”, dijo al respecto el abogado que representó a los menores en este proceso, Amilcar Hamal Reyes Guerrero.Comentó que este día recibieron sus dosis menores de entre 12 y 15 años y ahora los jueces tendrán que unificar criterios en materia de derechos humanos, en materia de no discriminación.“Es la primera dosis, esperemos que hoy los médicos que vayan a aplicar la vacuna les indiquen a los padres de familia cuándo tendrán que regresar para la segunda dosis”, comentó.Por su parte, los padres y madres celebraron que las autoridades finalmente accedieran a vacunarlos, señalando que se veían afectados por el regreso a clases presenciales.“Tengo niños de varias escuelas, somos un grupo de padres de familia preocupados sobretodo por el regreso a clases, hay necesidades donde las escuelas las materias tienen que ser por experiencia (…) que si el niño no asiste a esa clase, pierde la oportunidad de prepararse. (…) Entonces no podemos permitir que regresen a clases sin estar vacunados, es muy alto el índice de muertes”, dijo una madres.El Abogado comentó que después de esta jornada, todavía habrá más menores por vacunar, pues tienen pendientes otros 15 amparos.“Poco a poco dependiendo de cómo vayan avanzando los juicios se van a ir dando las posibilidades jurídicas para que ellos tengan acceso a la vacuna, hoy así como otros menores ya el estado jurídico que guarda cada expediente ya permitía que SESVER (Servicios de Salud de Veracruz) tomara una decisión y en este caso es aplicar de manera irreversible la vacuna”.Asimismo, padres de Poza Rica comentaron que en aquella zona se han tramitado más de 20 amparos.En días pasados, se viralizó el video de Zulma, una niña xalapeña con diabetes que recriminó a las autoridades, específicamente al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, que no recibiera su vacuna a pesar de estar en riesgo por su enfermedad y tener un amparo.Su caso destacó pues en abril de 2020 ella misma participó en una conferencia de López-Gatell con motivo del Día del Niño.La menor de 12 años explicó que había ganado un amparo para ser vacunada pero el Gobierno de Veracruz le decía que “no estaba en riesgo” y que la Federación indicaba no vacunar a menores.Esto a pesar del aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños en su condición de riesgo.“Por lo tanto solicito a usted que me indique la ciudad, el día la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos”, dijo la niña a López-Gatell.Ante el reclamo, encontró negativas por parte de autoridades de Veracruz, pues el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que no se les vacunaría aunque tuvieran amparo , afirmando que Pfizer debería mandar una dosis que fuera específicamente para niños para así evitar riesgos.Sin embargo, el propio López-Gatell después anunciaría que no se descartaba vacunar contra COVID a menores de edad con enfermedades crónicas.“El objetivo del Plan Nacional es reducir el riesgo de enfermedad grave y mortalidad. No descartamos vacunar a niñas, niños y adolescentes que viven con enfermedades crónicas”, publicó el funcionario federal por redes sociales ante la polémica.Así, este martes, casi de manera sorpresiva, Zulma y más niños lograron ser vacunados contra el Coronavirus.