Investigador afirma que en Economía UV asignan plazas a “amiguillos y ahijados”

Quien suscribe Dr. Rodrigo Tovar Cabañas, investigador nacional, con vigencia 2022-2025, autor de más de 50 artículos científicos, sabiendo de la importante labor informativa de este medio, que a bien coordina, quisiera dirigirme a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana para exhibir por enésima ocasión otra situación que afecta la institucionalidad de la Universidad Veracruzana.El problema que embarga a la Universidad Veracruzana, no es nuevo, tiene más de medio siglo, de hecho, el 1ro de febrero, pero del otrora año de 2012 [1], ya lo había expuesto en este medio mediante la interpelación ¿Cómo evaluar objetivamente, sin encono hacía unos y sin favoritismo hacia otros? A una década de esa querella, la Universidad Veracruzana en lugar de automatizar y hacer más trasparentes los exámenes de oposición, su personal docente se las ha arreglado para seguir por la senda del nepotismo y la endogamia académica. Esa es la real razón por la que, en la pasada asignación de carga académica, el consejo técnico de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana decidió nuevamente asignar las materias del programa de la Licenciatura en Geografía a sus amiguillos, ahijados y demás seudo profesores, pues tal “pléyade” objetivamente carece de conocimientos geográficos reales, pues no conocen ni han estudiado a fondo a las referencias torales de la teoría del espacio, puesto que ni si quiera son geógrafos con posgrado en geografía, además carecen de una praxis profesional nacional e internacional, a lo más llegan a ser falsos profesores, o sea son todos unos leones de salón, pero alejados y desensibilizados de la crisis económica que atormenta a la sociedad veracruzana, empeñados en ensañar cosas que ni siquiera practican, que sólo enseñan para recibir una paga cada 15 días.Al respecto, no es a mi persona a quien le tienen que explicar por qué no se le adjudicó una clase por horas del programa de Geografía, a un profesor investigador y geógrafo de renombre nacional, sino explicar a la sociedad veracruzana, pueblo de donde emana el origen de su salario, porqué, luego de 20 años de existencia de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Veracruzana y de acuerdo a las estadísticas oficiales del Padrón de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo Para La Acreditación De La Educación Superior A.C., nunca ha tenido acreditación por algún órgano competente. O porqué en esas dos décadas nunca la citada la Licenciatura en Geografía ha organizado el célebre Congreso Nacional de Geografía, o el de Didáctica de la Geografía, el De Turismo, el de Geomorfología, o porqué su matrícula viene en picada.Quizá sus actitudes retrogradas busquen emular lo hecho por la Licenciatura en Geografía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien con una matrícula superior a la de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Veracruzana decidió cerrar dicha carrera.[1] 01/02/2012Otros links sobre el nepotismo de Facultad de Economía UV15/12/201102/02/201220/05/2012Link para consultar estadísticas delPadrón de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo Para La Acreditación De La Educación Superior A.C....Quedo de usted.A T E N T A M E N T EDr. Rodrigo Tovar CabañasEl Colegio de Veracruz.Universidad de Xalapa.Universidad Veracruzana.