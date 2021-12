Joaquín Guzmán Avilés se declara ganador en elección por PAN Veracruz

El candidato a encabezar el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, se declaró el ganador de las elecciones internas celebradas este domingo.“Con la votación que tenemos actualmente vemos que el triunfo de esta planilla es irreversible, triunfamos con la fuerza de todos”, dijo en un video difundido por redes sociales, acompañado por su equipo.Guzmán Avilés agradeció a la militancia por el apoyo recibido y aseguró que ahora comenzará a trabajar por la unidad del partido, ante diversos choques internos que se desataron tras la detención de su contrincante, Tito “N” “Trabajaremos con una planilla incluyente, moderna, cercana a los militantes pero sobre todo coherente,vamos a trabajar por la unidad del PAN y por que logremos el triunfo en las próximas elecciones”, dijo.Cabe destacar que la propia secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Cecilia Patrón Laviada, afirmó que no se podría adelantar un resultado preliminar hasta que no hayan cerrado las casillas y no se hayan contado los votos."Tenemos que esperar a que cierren las casillas, hasta que estén contabilizados los votos, a que estén las actas, aquí somos muy responsables, no podemos dar ganador a nadie hasta que verdaderamente tengamos los números, hay que estar certeros de que quien haya ganado sea la voluntad de los panistas de Veracruz", dijo