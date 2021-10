Por no creer en Fiscalía, xalapeños no denuncian delitos, critica Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que es necesario que la ciudadanía denuncie los hechos delictivos de los que han sido víctimas en la ciudad, de lo contrario no se podrá atender esta situación para darle una solución.Ante las quejas de vecinos sobre los robos a casa-habitación, el edil lamentó que haya escepticismo entre la población a formularlas ante las instancias de procuración de justicia, por lo que aseveró que se está buscando recobrar esa confianza en las instituciones ministeriales.“Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y nuestra región no escapa a ello, es que no se denuncia, se cometen crímenes, se cometen actos delictivos pero la gente no presenta la denuncia, ya tiene una suerte de escepticismo y estamos buscando que la gente vuelva a confiar en las fiscalías, en los ministerios públicos, para que presente denuncias”, expresó en entrevista.Afirmó que cada vez que un ciudadano le externa alguna problemática de este tipo, la da a conocer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Dirección de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal, quienes responden que es necesaria la denuncia.“Es importante hacerlo porque para nosotros es difícil agarrar in fraganti al delincuente, o sea, si no lo agarramos in fraganti, no podemos hacerlo. Tiene que haber una denuncia de parte de los ciudadanos que están observando que hay una persona que comete crímenes”, acotó.El munícipe destacó que en Xalapa, poco a poco se transita hacia el esquema de “Modelo de Justicia Cívica”, que permitirá que sea más sencillo presentar las denuncias, para lo cual están formando a los elementos de la Policía Municipal.“Para que adquieran las habilidades para que se configure este nuevo modelo de justicia cívica en Xalapa”, reiteró al asegurar que no ha recibido quejas de los supuestos abusos que de la Policía Estatal , al quitarle las motocicletas a xalapeños, sin motivo aparente.“La verdad todos los días recibo reportes de nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana y no he visto ninguna información relativa a eso que comenta. La verdad es que tenemos que cuidar que todo se haga de acuerdo con el Estado de Derecho”, precisó Rodríguez Herrero.El Alcalde reafirmó su compromiso de dejar 400 policías municipales al concluir su encargo el 31 de diciembre, señalando que corresponderá a su sucesor, Ricardo Ahued Bardahuil, contratar otro número igual de elementos para lograr el ideal de 800 uniformados para Xalapa.“Ya va a salir la próxima generación, creo que va a salir en el mes de diciembre, es el último ciclo, de esa forma vamos a cumplir con el compromiso que hicimos con la ciudadanía de tener 400 policías municipales en Xalapa, ésa fue nuestra meta. Ya será la siguiente administración la que duplique la cifra, porque la cifra ideal es llegar a 800”, enfatizó.Aclaró que no dejarán cadetes en formación, porque al cerrar el año también se cierra el ejercicio de los recursos, correspondiendo al Gobierno que encabece Ahued Bardahuil reanudar el proceso de reclutamiento de nuevos agentes policiacos.“La siguiente administración reanuda el proceso de reclutar, pasar por filtros de confianza, que entre gente positiva y mandarlos a capacitación al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de la SSP, en El Lencero”, mencionó.