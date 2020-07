Procuraduría agraria y Procurador agrario

En el presente escrito hablamos de la Procuraduría agraria y de su titular Luis Hernández-Palacios Mirón, quien es veracruzano, xalapeño, y un distinguido egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. En esta Casa de Estudios el hoy Procurador Agrario obtuvo el título de Licenciado en Derecho, con Mención honorífica.El domingo 12 de julio de 2020, a las 12 horas y con motivo del día del abogado, Luis Hernández-Palacios dictará una web conferencia sobre la Política agraria del Gobierno Federal, auspiciada por la Asociación Civil de Coatepec “Reconstruyendo Juntos Acciones por México” que preside Rigoberto J. Amezcua Mora, y organizada por la Universidad de Xalapa, cuyo Rector es Carlos García Méndez.La política agraria del Gobierno Federal merece ser valorada. ¿Disertará el Procurador agrario sobre el nivel de la realidad (algo que hay)? O, ¿Abordará la política agraria como actividad humana (algo que las mujeres y los hombres del gobierno están haciendo)? O, ¿Expondrá sobre la política agraria como ciencia o disciplina (Algo sobre lo que el ser humano piensa)?Las palabras de la ley suscitan la curiosidad, pues la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria (Ley agraria, artículo 134). Y, sobre todo, porque este organismo descentralizado es una institución defensora de los derechos fundamentales de las personas que trabajan el campo; por tanto, el Procurador, por definición, es un auténtico defensor de los pobres:“La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.” (Ley agraria, artículo 135).Los juristas saben que el orden jurídico positivo es hijo de la política y, aun cuando al promulgarse se corta el cordón umbilical, siempre conserva una carga genética, la cual se manifiesta en la interpretación de las leyes. Por esto, las leyes se fundan en esa plataforma jurídica llamada Constitución Política.En otro momento, hicimos una aproximación al Derecho agrario, entendido como el saber sobre un conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relativo al cultivo de la tierra y los derechos de las mujeres y los hombres que la trabajan como son: las diversas formas de tenencia de la tierra, la organización, la explotación y aprovechamiento de la actividad agrícola. ( Portal alcalorpolítico.com 20/05/2020 ). De cara al conjunto de problemas que trajo consigo el COVID-19, volvimos la mirada a la Historia del derecho. Una disciplina jurídica, cuyo objeto formal de estudio también son las normas jurídicas, pero prescindiendo de su vigencia. Y se sabe que solamente tiene sentido observar el pasado para proyectar el futuro.De modo diferente a lo que sucedió en otras épocas, en las cuales el jurista recurre más al derecho comparado que a la historia del derecho, (re) leímos Información en derecho de Vasco de Quiroga (1470-1555). Los objetivos de esta obra son dos: echar por tierra una provisión real que permitía la esclavitud de los indios y recomendar, una vez más, el remedio general del Nuevo Mundo: la creación de cierto tipo de pueblos ya propuesto por Quiroga.Antes de releer el texto de Tata Vasco, sugeríamos este remedio, no para el Nuevo Mundo (que ya no es el caso), sino para un Mundo Nuevo postCOVID-19 ( Portal alcalorpolítico.com 24/06/2020 ). Dos ideas-fuerza giran en torno a nuestro pensamiento. Una, las expectativas sobre los pueblos mexicanos de agricultores y las esperanzas puestas en la ciencia contemporánea; y, otra, la afirmación de los derechos humanos entendidos, con Ignacio Ellacuría, como algo debido a los pueblos oprimidos y a las mayorías populares, cuya carencia o disfrute condiciona seriamente el propio desarrollo humano, son la condición del bien común, o en sentido negativo, la superación del mal común.En verdad sólo conocemos el título de la conferencia magistral, pero ignoramos sobre qué exactamente va a discurrir Luis Hernández-Palacios, Procurador agrario. Esto podremos comentarlo después de su exposición. Si nos apresuramos a expresar algunas de nuestras ideas es porque entender una cosa es relacionarla con otra previamente adquirida. En el caso, el humanismo del siglo XVI.La mejor garantía para recomendar esta conferencia es la trayectoria profesional del Procurador. Realizó estudios de Maestría en Sociología en el Centro de Estudios Socioeconómicos, Escuela de Economía de la Universidad de Chile y Estudios de Doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.Es investigador asociado en el Centro de Estudios socioeconómicos, Escuela de Economía, Universidad de Chile. Profesor de tiempo completo, por oposición, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Profesor de tiempo completo, por oposición, del Departamento de Sociología UAM-Iztapalapa y profesor de Asignatura de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM.Consultor Externo de la CEPAL, Naciones Unidas, Sede México. Cooperante de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Sede Lima, Perú. Ha sido Profesor invitado en el Departamen of Economics University of California, Berkeley, California. Institute for Studies in Education. University of Toronto, Toronto, Canadá; Posgrado Centroamericano de Economía y Desarrollo, Tegucigalpa, Honduras. Es autor de diversos libros y estudios sobre México y América Latina. Magistrado Unitario Supernumerario del Tribunal Superior Agrario, de agosto de 1998 a mayo de 2016. Visitador Especial de la Procuraduría Agraria en el 2017.¿Por qué andamos pensando estas cosas? En el mes de enero de 2020, nos reunimos en un café del centro de Coatepec, un licenciado en Administración y tres abogados: Rodolfo Othón Pineda Paniagua, Diego A. Hernández Alonso, Isaías Cruz Luna y el autor de estas líneas. El tema de la plática lo propuso Diego cuando habló de las dificultades con que tropiezan, sobre todo los campesinos, para la regularización de la tenencia de la tierra. De allí surgió la idea de celebrar el día del abogado en Coatepec con una serie de eventos bajo el tema de la cuestión agraria.La pandemia COVID-19 dio al traste con el plan. Con el formidable apoyo de la Universidad de Xalapa el evento tomó otra dimensión. Su espacio, si así se le puede llamar, es el espacio cibernético. Los destinatarios ya no son sólo los abogados de Coatepec, pues es para los abogados y las personas que quieran y puedan inscribirse. El cupo es limitado. La convocatoria aparece en la página electrónica de esta Casa de Estudios.