Retoman lucha de Ahued: reclasificar tarifas de luz en Veracruz

Jesús Flores Pérez, representante de la “Resistencia Civil en Contra de los Abusos de la CFE”, que este jueves bloqueó la carrtetera Xalapa-Veracruz , acusó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ve al Estado como “como plato de segunda mesa”, retomando palabras que dijera como Senador el hoy alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.En entrevista, sostuvo que pese a que la entidad genera energía a través de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, las tarifas preferenciales se le otorgaron a Tabasco, obligando a los veracruzanos a pagar más por este servicio.“Vamos a permanecer bloqueando estos tramos carreteros el tiempo indefinido, queremos que la CFE regrese al diálogo y que el Gobierno del Estado nos ponga atención, porque tenemos merecida esta tarifa que le dieron a Tabasco y la preferencia sería para Veracruz, como diría el señor Ricardo Ahued , no somos plato de segunda mesa y en ese caso estamos siendo plato de segunda mesa”, denunció.Flores Pérez añadió que a los 60 kilómetros del rango que comprende el Plan de Emergencia Radiológico externo, son 23 municipios los que están en riesgo ante una emergencia nuclear y su organización agrupa a aproximadamente 57 mil personas que demandan una disminución en el costo de la luz.“Queremos la reclasificación de las tarifas que le dieron a Tabasco, la 1F, pienso que nosotros tenemos preferencia porque tenemos la planta nucleoeléctrica, tenemos un peligro que no nos beneficia pero sí nos perjudica”, acusó.Aseguró que el movimiento que integran es pacífico y respetuoso pero ante la no atención a su reclamo, no les quedó otra opción más que bloquear dichas arterias viales.“La CFE nos ha molestado bastante, nos ha molestado con cortes de luz incluso, jala la FGR, a la Guardia Nacional (GN) y no deben ser, somos un movimiento pacífico que queremos un diálogo pacífico con el Gobierno del Estado y Federal y hemos tenido acuerdos pero al día de hoy no los han respetado, los han violado”, dijo.El representante de la Resistencia Civil en Contra de los Abusos de la empresa productiva del Estado reiteró que buscan un diálogo sin violencia y sin abusos, aunque reconoció que el cierre vial está perjudicando a quienes transitan por esas carreteras.Apenas el año pasado, como legislador de la Cámara Alta, Ahued Bardahuil reprochó que “sí calienta” que la Comisión baje tarifas en entidades como Tabasco y Yucatán. En entrevista para alcalorpolitico.com , el también empresario recordó que la lucha por tarifas justas la inició la izquierda y como tal, la izquierda debe responder de la misma manera a todos, ya que usuarios de Veracruz mantienen una deuda de 167 millones de pesos con CFE, lo que no es ni el uno por ciento de lo que le condonaron a Tabasco, a quien le perdonaron 11 mil millones de pesos en este sexenio, además de que le dieron la tarifa 1F que es la más baja.“Si le dan al vecino 59 centavos en una tarifa y 5.90 en Veracruz; o le dan una reclasificación de temperaturas diferentes o consumos tope o límites de 50, 60 o 70 kb hasta 150, eso impacta diferente en el costo de un recibo de una casa de interés social en Veracruz con un monto al triple de la misma casa de interés social en Hermosillo, Mérida o Tabasco, ¡pues eso sí calienta!”, dijo.Además, recordó que los municipios adeudan más de 300 millones por luz y sólo Coatzacoalcos tiene un pasivo de más de 200 millones con CFE.Ahued recriminó que los veracruzanos paguen el triple en sus consumos de luz eléctrica y por ello el reclamo es justo pero no se trata de ir en contra de la Comisión, sino de pagar sólo lo que corresponde.“Veracruz es México, Veracruz es una entidad federativa y se le está dando un trato desigual a esta lucha que no es de ahora, viene de varios años pero así como se logró justicia en Tabasco, hay que sentarnos en la mesa, no sólo son las tarifas en Veracruz”, dijo hace un año, en septiembre de 2020.