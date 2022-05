Veracruz feminicida: Conteo de autoridades deja fuera casos atroces

Niñas embarazadas asfixiadas; madres e hijas estranguladas; mujeres baleadas, apuñaladas y macheteadas, son la forma en que se cometieron algunos de los casos de feminicidio durante el primer trimestre de 2022 en Veracruz.Sin embargo, entre dichos delitos documentados por los medios de comunicación y los reportados como oficiales, hay serias variaciones e incluso opacidad respecto a la forma en que se perpetraron las agresiones.Y es que, mientras el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVMujeres-UV) reporta la comisión de 28 feminicidios de enero a marzo de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra solamente 21.De manera específica, los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a la Federación indican que en enero se cometieron 6 feminicidios, en tanto que para febrero la cifra aumentó a 9 y en marzo volvió a bajar a 6.En estos datos no está contemplado el feminicidio de Juana Ovando de los Santos , activista por los derechos de las mujeres oriunda de Agua Dulce que fue asesinada en Xalapa el pasado 20 de abril a manos de su vecino Serge “N”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por presuntamente agredirla luego de una rencilla. Inicialmente se creyó que el presunto homicida era su pareja pero la investigación determinó que éste no se encontraba en el domicilio al momento del crimen.Su muerte causó tal consternación en la entidad que días después, el 24 de abril, cientos de mujeres de luto salieron a protestar por su muerte en Xalapa.Tampoco se incluye la muerte de Edith Vianey de 21 años, a quien su pareja golpeó y apuñaló hasta quitarle la vida en su propia casa, en Oluta, el pasado 22 de abril.Edith Vianey vivía con Gregorio “N” de 57 años desde los 13 años; de acuerdo con información recabada, sufría constantes maltratos por parte de quien fuera su pareja y quien hace unos días se quitó la vida en el penal de Acayucan , donde fue recluido y ya estaba vinculado a proceso.Otra mujer asesinada a manos de su pareja fue Juana, mujer de 52 años, quien murió degollada en su casa Las autoridades detuvieron a Catarino “N” como presunto responsable del crimen que ocurrió el 24 de abril en Catemaco.Entre los feminicidios documentados por los medios y los reportados como oficiales hay serias variaciones.Por ejemplo, se documentó que el primer feminicidio en la entidad tuvo lugar el primero de enero en Chinameca, cuando Rosalba de 45 años fue atacada a machetazos por su esposo, lo que le causó la muerte; este hecho no figura en los datos reportados al Secretariado.Lizbeth de 30 años fue asesinada por su pareja de quien se estaba divorciando, en la colonia Espinal de Orizaba. Este evento tampoco fue reportado como feminicidio.En Playa Vicente tampoco se reporta feminicidio alguno pero el 29 de enero, Ana Marylin Garrido de 45 años murió luego que un hombre le disparó en la cabeza al negarle el ingreso al bar donde ésta se desempeñaba. Flor, de 14 años y con seis meses de embarazo, fue asfixiada con unas sábanas en su casa el 31 de enero en una comunidad de Teocelo. Tampoco hay registro oficial de este feminicidio, aunque las autoridades buscan a su pareja como principal sospechoso.En Coatzacoalcos no se reportó oficialmente el doble feminicidio de María Alejandra de 45 años y su hija de 9, estranguladas en su vivienda en la colonia Héroes de Nacozari el 3 de febrero.La Universidad contabilizó un total de 83 feminicidios y 686 desapariciones durante todo el 2021 pero el Secretariado informó la comisión de 69 de estos eventos.Las cifras que presenta la autoridad como oficiales no sólo se contraponen a las que ha documentado la Universidad Veracruzana.También se observa que en gran parte de los feminicidios hay una seria opacidad, pues las autoridades ni siquiera concretan las condiciones en las que ocurrieron o qué arma u objeto se utilizó para dar muerte a las mujeres.En el primer trimestre del año son 3 municipios los registran dos casos de feminicidios, respectivamente: Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Altotonga.Además, 15 municipios registran al menos un caso de feminicidio: Nanchital, Veracruz, Tlalnelhuayocan, Tierra Blanca, Teocelo, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Papantla, Medellín, Jáltipan, Xalapa, Cosoleacaque, Córdoba, Ángel R. Cabada y Amatlán de los Reyes.De estos lugares, Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Xalapa integran el listado de 11 demarcaciones en las que se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) de 2016 por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).Así, Altotonga lleva dos feminicidios, uno con arma blanca en febrero y uno con arma de fuego, cometidos en marzo.Cosamaloapan también registra 2 casos, el de una mujer asesinada a machetazos por su pareja frente a su hijo y el caso de otra mujer, quien también habría sido agredida por su pareja.En Coatzacoalcos, el Secretariado reporta la comisión de un feminicidio en enero con otro elemento que no fue ni arma blanca ni de fuego, asimismo para febrero hubo uno más con arma no especificada.Amatlán de los Reyes registró uno en febrero, aunque no se especificó el tipo de arma u objeto utilizado para su comisión.La misma situación se presentó en Ángel R. Cabada con el único feminicidio cometido hasta el momento, también en febrero. En Córdoba se presentó uno en marzo con un objeto o arma no especificada.Cosoleacaque lleva uno con arma blanca en enero; para Xalapa se reporta un evento en enero, suscitado con arma blanca, igual que en Jáltipan, aunque en este caso cometido en marzo y, Medellín con uno en las mismas circunstancias en febrero.En Papantla, al norte del Estado, hay registro de un feminicidio ocurrido en marzo pero donde no está claro el arma u objeto utilizado para su comisión.San Andrés Tuxtla también registra uno en enero donde tampoco hay especificaciones de cómo o qué se utilizó para privar de la vida a la mujer.En San Juan Evangelista, en enero de este año, se dio muerte a una mujer con arma de fuego; en Teocelo hubo uno en febrero sin especificaciones mayores.Tlalnelhuayocan tiene registro de un feminicidio con arma de fuego en marzo de este año, en tanto que en el Puerto de Veracruz ocurrió uno en febrero con arma blanca.Nanchital reporta la comisión de un feminicidio en febrero pero como sucede en la mayoría de los casos, no se especificó cómo se llevó a cabo.