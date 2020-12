Acuerdan medidas sanitarias para arranque de zafra en ingenio Central Potrero

El ingenio Central Potrero –del Grupo Beta San Miguel-, organizaciones cañeras y grupos de cosecha, acordaron tomar medidas sanitarias estrictas ante el arranque de zafra que inicia este próximo 15 de diciembre y así proteger a los hombres que cosecharán el 1.3 millones de toneladas de caña, del contagio del COVID-19.



Para ello, entre los protocolos está la toma de temperatura a todos los cortadores antes de ser trasladados a los campos de cosecha, viajarán usando el cubre bocas y estarán monitoreados a través de personal de la fundación Beta San Miguel a cada uno delos cortadores, con el apoyo de los jefes de Grupos de cosecha y las mismas organizaciones cañeras CNPR y la Unión Local de Productores de Caña A.C.



En la reunión que se llevó a cabo entre personal del Grupo Beta San Miguel, las organizaciones cañeras y comisariados ejidales, definieron que se pondrá especial atención a los cortadores que vienen de fuera y que se ubican en los albergues, porque desde la contratación, no podrán traer menores de edad con ellos y mucho menos llevarlos al corte de caña; haciendo cumplir los derechos de los niños, cumpliendo el artículo 175 y 176 de la Ley Federal del Trabajo; y quienes lo hagan, será bajo su propia responsabilidad, porque los únicos que vienen asegurados por el IMSS, son los trabajadores que vienen a la cosecha de caña, advirtieron.



Personal del ingenio otorgó un termómetro infra rojo, de pistola; un oxímetro, -que es para monitorear la saturación de oxígeno en la sangre- y un botiquín de primeros auxilios, que lleva gel antibacterial y otros medicamentos; además de una bomba aspersora para sanitizar los albergues y los vehículos. Advirtieron que aquel cortador de caña que presente temperatura de 37.5 y otros síntomas, inmediatamente será apartado y puesto en cuarentena.



Por otro lado, la empresa Beta San Miguel, informó que el incidente del incendio en el sistema de una torre enfriamiento no afectará el arranque de la zafra, donde estima una molienda de 1.3 millones de toneladas de caña.



Lo único que va a suceder, dijo, es que se consumirá más agua, pero la zafra está programada y no habrá ningún atraso.



Detalló el representante de la empresa Central Potrero, que el día 7 de diciembre se empezará con el corte de caña y el 11 las pruebas de molienda con las primeras 4 mil toneladas de caña para que el día 15 arranque oficialmente esta zafra, para concluir en la primera quincena de mayo.