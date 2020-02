Acusan injusto aumento al Predial, en Veracruz Puerto; interpondrán amparos

Habitantes de diversas colonias y fraccionamientos del puerto de Veracruz girarán amparos en contra del incremento en el costo del impuesto predial por parte del Ayuntamiento.



Al respecto, el ciudadano Eduardo Canudas Lara mencionó que este 2020 incrementó hasta un 130 por ciento.



Aseguró que esto ocurrió en un gran número de colonias del municipio y aunque el alcalde Fernando Yunes Márquez dijo que el incremento corresponde a la inflación, aseguró que esto no es verdad.



Por ello, señaló que mediante los amparos pedirán que regrese el valor catastral anterior.



"Queremos un precio justo, que nos expliquen cómo lo subieron, yo oí que el Alcalde dijo que subió conforme a la inflación y conforme a la inflación no sube, (...) en 2019 pagué 700 pesos y este año estoy pagando mil 500, no es posible", dijo.



Ante la situación, los vecinos se están organizando para sacar amparos colectivos a fin de frenar estos incremento desmedidos por parte de la autoridad municipal.