Alcaldía de Xalapa no usa recursos federales para Policía Municipal, advierte Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, señaló que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que el 50 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se debe utilizar para las Policías Municipales, hecho que las autoridades municipales han omitido.



"Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que el 50 por ciento del FORTAMUN tiene que ser para el fortalecimiento de las Policías Municipales, cosa que en este Ayuntamiento, en esta administración, está siendo totalmente ignorado".



El Edil aseguró que esta estipulación se la hizo saber en tres ocasiones, donde el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero le dijo que "tenía otra manera" de atacar la inseguridad.



"Se lo comenté tres veces al Alcalde, al grado que, visiblemente molesto, me decía que él tiene otra manera de atacar la situación de seguridad. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, yo quiero hacer un llamado al Congreso, a los diputados, al Gobierno del Estado. Hoy, la preocupación de los xalapeños es la seguridad".



Aunado a ello, mencionó que mandar el recurso a proyectos de obra pública, no va a garantizar la seguridad que todos los ciudadanos están exigiendo.



"Y mandar el dinero a la pavimentación, argumentando que la conectividad nos va a traer soluciones de seguridad, pues no es así, lo que dice el Diario, es fortalecimiento de las Policías Municipales. Los 20 millones de pesos que tenemos de FORTASEG, son insuficientes".



En ese tenor, lamentó que aún no se tenga en funcionamiento el 100 por ciento de las cámaras de seguridad que fueron colocadas en la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares, esto, por falta de las fibras ópticas.



"Llevo dos años haciendo hincapié. Las cámaras están instaladas, lo que no hay es fibra óptica, lo que no hay es conectividad, prácticamente estamos en la misma situación. Se le hizo una propuesta de que a través de la iniciativa privada podríamos ayudar. Si no queremos aventar miles de millones de pesos, por lo menos pongamos lo que la ley nos marca", finalizó.