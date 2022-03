AMLO critica que EU ayude a Ucrania, pero no a los "hermanos centroamericanos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado en un par de días recursos económicos para apoyar a Ucrania, tras la invasión de Rusia, y su iniciativa para apoyar con recursos a Centroamérica se mantiene en la congeladora legislativa.“Acaban de autorizar recursos para Ucrania, y está bien, porque es su política de proteger a Ucrania, han decido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense en dos días., (Pero) el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para cuatro años y no se aprueba”.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que es buena la relación con Estados Unidos, pero hay mucha burocracia “también allá, yo creo que el elefante ese está más grande y más reumático”.El mandatario dijo que en su reunión con el secretario Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, insistió en su propuesta de que Estados Unidos apoye para que El Salvador, Honduras y Guatemala tengan recursos con el objeto de replicar los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” y con ello ordenar el flujo migratorio.“No sólo es que haya trabajo en Centroamérica sino que también tengan la posibilidad de obtener visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio, cambiar la política migratoria que se ha venido aplicando en Estados Unidos y aprobar el que se regularice la situación. Eso ya lleva mucho tiempo, de los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos, porque ese es un compromiso que se hizo hace tiempo, para regularizar a 10 millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos.“¿Por qué está detenida esa iniciativa en el Congreso, que no es importante? ¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica?”.El presidente López Obrador señaló que los recursos aprobados para Ucrania (13 mil 600 millones de dólares) son mucho mayores que los que se necesitan para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica y del Caribe.