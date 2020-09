Antes de que acabe el año, Xalapa tendrá Ciclovía

Será a finales de diciembre de este año cuando quede lista la Ciclovía de Xalapa, aseguró el director de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Vergel Pacheco.



Detalló que en la última semana de septiembre se definirá qué proyecto gana la licitación y a finales de año ya estará en servicio esta obra con un techo presupuestal de 14 millones de pesos.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el funcionario municipal explicó que en la Capital hay un sector importante que utiliza la bicicleta como medio de transporte, no sólo estudiantes, sino personas que prestan algún tipo de servicio o mano de obra y que se les facilita utilizar este medio.



Recordó que esta vía se realizará en la calle Ruiz Cortines, por las características de esta vialidad, ya que no hay pendientes pronunciadas y ello permitiría un buen manejo para este tipo de movilidad.



“Se ha diseñado para que al término de este año se cuente ya con una Ciclovía, que va desde el edificio de Tesorería hasta el final de la calle Ignacio de la Llave, en los dos sentidos”, dijo.



El objetivo, es que se incremente el uso de la bicicleta como medio de transporte y que disminuya el uso de automotor, por lo que el Ayuntamiento se comprometió a establecer medidas de seguridad para los usuarios.



Destacó que los vecinos de la calle por donde pasará la Ciclovía no tendrán ninguna afectación y podrán hacer uso de sus cocheras y mantener el acceso libre a sus casas.



No obstante, el comercio informal o algunas actividades que se realizaban en vía pública, como ventas o talleres mecánicos que tienen afuera automóviles, serán retirados y se les pedirá que sus productos o usuarios permanezcan y sean atendidos dentro de sus locales.



La parte vital, dijo, es la seguridad tanto del ciclista, del peatón, como del automovilista y transportista, de manera que se tomaron todas las previsiones correspondientes para que este proyecto salvaguarde la integridad de todos.



“Se contará con la medidas que garanticen un carril exclusivo para el ciclista, nada de automotores, ni motocicletas u otro tipo de vehículos, sólo bicicletas”, asentó.



Este proyecto contará con una señalización específica para automovilistas, peatones y ciclistas, así mismo, contemplan reuniones con los diversos sectores para informar sobre esta obra y su funcionamiento.



Al respecto, dejó en claro que seguirán las paradas de autobuses en los mismos sitios donde se encuentran actualmente, para ascenso y descenso de usuarios del transporte público, aunque con ciertas medidas y la señalética adecuada.



Las labores para llevar a cabo este proyecto contemplan una revisión en el arbolado de la zona, alumbrado y bacheo, por lo que se trata de un trabajo integral en beneficio de toda la población de Xalapa.



“Esta calle cuenta con una gran cantidad de árboles que podrán lucir de otra manera, sin destruirlos pero sí con un mantenimiento para garantizar un alumbrado adecuado para el horario nocturno”, dijo Vergel Pacheco.



El mantenimiento en toda es calle evitará que el automovilista realice maniobras que pudieran poner en riesgo al ciclista, al peatón o a otro automovilista.



“Habrá una intervención completa que garantice seguridad, movilidad y que dé la oportunidad de que automovilistas, transporte público, vecinos y peatones puedan seguir disfrutando de esos accesos”, aseguró el funcionario municipal.



Por tanto y a decir de Juan Vergel Pacheco, la Ciclovía ya es una realidad para Xalapa y aunque las labores se iniciarán en temporada de lluvias, se garantiza la inauguración en la última semana de diciembre.