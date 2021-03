Aspirante a la Alcaldía de Chalma, entre los detenidos por crimen de líder de COPARMEX de SLP

Con gran hermetism se ha mantenidoo la comunidad de Chalma este jueves, tras la detención del aspirante a la alcaldía, Rudy “N”, quien en las últimas horas fue detenido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por estar presuntamente involucrado en el asesinato del empresario de COPARMEX en aquella entidad, Julio Galindo, el pasado lunes; fue capturado junto con otros 3 individuos y durante el operativo se detectó dos armas de fuego y droga.



En ruedas de prensa fueron presentados 4 hombres originarios del estado de Veracruz, de la ciudad de Chalma, que están involucrados dentro de la investigación de la muerte del titular a nivel local de la COPARMEX.



“Los detenidos responden a los nombres de Rudy ‘N’ (34 años); Ramiro ‘N’ (34 años); Abel ‘N’ (31 años) y Nicolás ‘N’ (36 años); por el momento, (la FGE) de San Luis Potosí se reserva la difusión de más información, a efecto de no entorpecer la investigación y el debido proceso; después de tener conocimiento del hecho perpetrado (el pasado lunes 1º de marzo) en la avenida Del Potosí, Fraccionamiento Lomas Primera Sección, la policía investigó y obtuvo información de testigos y videos que permitieron identificar al vehículo, una camioneta oscura”, citó el titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí.



Cabe señalar, que uno de los acusados, Rudy “N”, recibió la oportunidad de representar al Comité Directivo Estatal del partido de Unidad Ciudadana, al ser encargado de organizar a la estructura en Chalma; además de que tenía aspiraciones para estar registrado a ocupar un cargo público local, participando en las elecciones del 6 de junio.



Mientras, la población en Chalma ha notado su incertidumbre por la detención que hicieran las autoridades de impartición de justicia, algunos consideran que autoridades locales deben hacer un minucioso trabajo de investigación para evitar vínculos entre la delincuencia organizada y el presunto acusado, después de que se instauró estructura del partido de Unidad Ciudadana.



“Hay mucha tensión en el pueblo, jamás se imaginaba uno que Rudy estuviera involucrado con el asesinato de un empresario de San Luis. Creo que se debe hacer una investigación minuciosa y descartar cualquier vínculo con el crimen, más ahora que están en duda las relaciones con gente que está conformando ese partido llamado Unidad Ciudadana”, replicó un transportista y vecino de Chalma.



Mientras que un profesor que identifica a Rudy “N” con la materia de la docencia, también señaló que no debe quedar ninguna duda de esa detención, prevaleciendo el estado de Derecho y agotar todas las instancias en caso de que sea inocente o culpable.



“Claro que identificamos al maestro Rudy, sé que él está ejerciendo la docencia en aquel Estado (San Luis Potosí). Desafortunadamente también nos enteramos por las noticias que se le involucra en un atentado de homicidios. Deberían las autoridades esclarecer el caso y determinar las sanciones correspondientes. Sé que tenía aspiraciones a la Alcaldía de mi pueblo en Chalma pero con esta situación, las cosas se ven difíciles” explicó el docente de la cabecera.



Por el momento, a través de la cúpula partidista a nivel local no se ha emitido un comunicado por el posicionamiento que surge tras la detención de Rudy “N”, tampoco ha mostrado alguna postura Cinthya Lobato, hoy presidenta del partido Unidad Ciudadana, una vez que el presunto culpable está acusado de homicidio calificado en contra de Julio César Galindo Pérez, encargado de COPARMEX en San Luis Potosí.