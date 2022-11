Aún no hay indicios de causa de intoxicación de estudiantes en Álamo: SSPC

El Gobierno Federal coincidió con el Gobierno de Veracruz al señalar que la intoxicación de 49 estudiantes de una secundaria en Álamo Temapache no está relacionada con ningún tipo de droga; sin embargo, refirió que la investigación sobre las causas sigue abierta.Lo anterior lo informó al presentar un informe sobre los casos de intoxicaciones registrados del 23 de septiembre al 21 de octubre de presunta intoxicación en estudiantes de nivel secundaria y preparatoria en los estados de Chiapas, Veracruz e Hidalgo.La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que las pruebas toxicológicas de los estudiantes en Veracruz dieron negativo a metanfetaminas, mariguana, cocaína y opiáceos.Agregó que la SSPC informará las conclusiones de esta investigación y reconoció que aún no hay indicios de lo que pudo haber causado los síntomas a los alumnos.“La carpeta de investigación permanece abierta y se siguen recabando datos de prueba que permitan determinar las causas que provocaron los síntomas a los alumnos”, indicó.Rodríguez Velázquez añadió que el 22 de octubre peritos criminalistas de Servicios Periciales de la Fiscalía se presentaron para revisar el laboratorio, pero no encontraron irregularidades en las instalaciones.