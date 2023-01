Bajaron robos a escuelas en Veracruz durante vacaciones, sólo fueron 7: SEV

Durante el periodo vacacional decembrino se registraron 7 robos a escuelas en todo el estado, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.Precisó que tras realizarse el informe de los planteles sumaron escuelas tanto en Tuxpan, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, donde en las vacaciones, ladrones ingresaron a robar y en algunos casos también a vandalizar.“Son 7 escuelas que fueron robadas en todo el estado, que fue Coatzacoalcos, en la parte norte, en Tuxpan, fueron 7 instituciones únicamente, en el puerto una institución”, indicó.Resaltó que se trató de menos casos en comparación a otros periodos, no obstante, representa pérdidas para los planteles porque reconoció es complicado para la SEV reponer los materiales que se roban, porque no cuentan con los recursos.Según los reportes, entre las pertenencias que se robaron, están televisores y computadoras.“Es un número menor y para nosotros es algo muy bueno, ya que no podemos reponer muchas veces lo que a veces saquean. Fue mínimo, televisiones, en algunos lugares computadoras, pero ya eran computadoras viejas, pero al final es pérdida”, finalizó.