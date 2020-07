Basurero de Las Matas, en Coatza, es tiradero clandestino de cadáveres: Diputado

La delincuencia organizada ha convertido el basurero a cielo abierto de Las Matas de Coatzacoalcos en un tiradero clandestino de cadáveres, y al igual que el basurero de Villa Allende, es un ícono de la contaminación, desidia, corrupción, agresión criminal hacía el medio ambiente y destrucción del ecosistema.



Por ello, el legislador local, Gonzalo Guízar Valladares exhortó al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, elabore y presente un plan de acción conjunta con los Ayuntamientos, a fin de atender la problemática de los rellenos sanitarios, basureros y tiraderos a cielo abierto en el territorio estatal.



Agregó que en Las Matas hay proliferación de fauna nociva y el lixiviado que resulta de la descomposición de los residuos urbanos contamina la tierra, las lagunas y las aguas subterráneas, ya que el basurero a cielo abierto se encuentra en una zona pantanosa y está a menos de un kilómetro de las viviendas, escuelas y centros comerciales.



No obstante, no se han tomado las medidas correspondientes para la cantidad de basura recibida, y que afecta los yacimientos de agua a su alrededor.



Dijo que el Estado de Veracruz ocupa el tercer sitio en materia de generación de residuos sólidos urbanos con más de 6 mil toneladas por día. La mayoría de la población está concentrada en las macroregiones: Centro Norte (45.09%) y Golfo Sur (26.12%), generando 2.7 y 1.6 millones de kilogramos de desechos.



En lo que se refiere a los procedimientos utilizados por cada municipio para el manejo de los residuos sólidos urbanos, es evidente la carencia de un programa estructurado que incluya el barrido, la recolección, la transferencia y el acopio de residuos.



En este sentido, expuso que tiraderos de basura a cielo abierto y rellenos sanitarios inoperantes, así como empresas vertiendo sus desechos a cuerpos de agua, contaminan de manera recurrente suelos y mantos freáticos, ocasionando incendios y la pérdida de hábitat para valiosas especies animales y vegetales, así como múltiples reclamos sociales.



Manifestó que es una obligación correlativa entre autoridades estatales y municipales en la atención del tema de los tiraderos a cielo abierto, por lo que la actuación de la Procuraduría del Medio Ambiente no solo debe quedarse en acciones punitivas, sino que debe ir más allá, a través de la realización de acciones restaurativas y, sobre todo, preventivas.



Guízar Valladares añadió que además de las atribuciones de verificación, debe existir una función de acompañamiento y trabajo coordinado entre los dos niveles de gobierno (municipal y estatal), con la finalidad de lograr que se cumplan los objetivos planteados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, no como una forma de confrontación, sino de colaboración participativa, que genere una sinergia de esfuerzos y contribuya a atender y remediar uno de los grandes problemas sociales, que es el de la contaminación.