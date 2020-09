Carecen de alumbrado público; CFE, constructora y Alcaldía “se tiran la bolita”, acusan

Habitantes del fraccionamiento Torrentes Aeropuerto, en el norponiente de la ciudad, se dicen desesperados. No cuentan con iluminación en vías públicas, lo que ha aumentado la inseguridad en la zona.



La situación ha ocasionado que se manifiesten en las oficinas de la constructora ITSA S.A de C.V, mismos que le atribuyen el problema del alumbrado público al Ayuntamiento, asegurando ser un fraccionamiento regularizado.



La falta de energía eléctrica en las calles y avenidas durante los últimos 16 días ha ocasionado que ciudadanos sean víctimas de asaltos y robo de vehículos y hasta de escuelas. Así lo declaró Alicia González, una de las agraviadas.



Expresó que son cerca de 70 familias las afectadas que hicieron el reporte a la CFE, quienes se deslindaron del problema atribuyéndoselo por adeudos a la constructora, mismos que aseguran el problema es del Municipio de Veracruz, los cuales no se han parado por el lugar.



"Pues si el Municipio está a cargo de eso, que entiendan no podemos estar en la oscuridad, hay mucha inseguridad, niños de por medio, personas que de noche llegan de trabajar pero no tienen luz para llegar seguros a casa. Los robos a casa habitación siguen. Hace unos días una vecina de la aerolínea desgraciadamente la asesinaron. No sé si eso quieren que pase en la vía pública para que lo entiendan", expuso.



Además, Karla Platas, otra residente, dijo que Grupo MAS, el organismo operador del agua, anunció corte del suministro del líquido si no pagaban el recibo en 3 días. Refirió que les llegaron notificaciones en las que les exigen tener medidor en sus domicilios y que ya no se seguiría el pago fijo como lo venían manejando.



“Nos llegaron estas notificaciones. Instalaron medidores sin que se nos preguntara. El servicio de agua depende del Ayuntamiento, muchos no tenemos dinero porque nos quedamos sin trabajo por el COVID. Esperamos que el Municipio supervise el actuar de la empresa”, expuso.