Celebra Senador Ahued transparencia con consumibles y servicios en Aduanas

El senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, aplaudió que se transparenten y revisen los contratos de consumibles y servicios en las Secretarías y dependencias del Gobierno Federal, incluida la Administración General de Aduanas.



Y es que la mañana de este lunes, durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al retiro de computadoras en la Secretaría de Economía, esto como parte de su plan de austeridad.



El Ejecutivo federal dijo que había contratos de compra de computadoras “a diestra y siniestra” y no sólo en la Secretaría de Economía, sino también en Aduanas.



En este sentido, Ahued Bardahuil, quien estuviera al frente de la Administración de Aduanas hasta hace unos meses luego de su renuncia en mes de abril, aclaró que Aduanas es un usuario y no compra ni contrata.



“Ni compra ni contrata; ni siquiera un lapicero, eso corresponde al SAT en él área de Tecnología de Información y Recursos Materiales”, expuso el Senador de la República.



No obstante, dejó en claro que está de acuerdo en que se transparenten y revisen todos los contratos de consumibles y servicios.