Ciudadano reporta falta de personal en Hospital de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández” de Xalapa

Buen día, agradezco el espacio para hacer la siguiente denuncia.



Jamás en mi vida había escrito sobre la calidad de los hospitales en Xalapa pero hoy me atrevo a dejar en claro lo difícil que es tener un buen seguimiento de las consultas y de las enfermedades. En este caso, el hospital de salud mental “Dr. Rafael Velasco Fernández” no ha otorgado una sola cita desde septiembre del año pasado y ahora están otorgando hasta marzo del año en curso. No puede ser que un hospital esté tanto tiempo sin doctores, sin personal que atienda las necesidades de la comunidad.



Mi caso, uno más. Mi madre en crisis de epilepsia que no puede ser atendida porque el doctor que la atiende regresa hasta marzo. Es feo darse cuenta de los problemas que pasamos y en realidad me siento con la confianza de mandarle este mensaje a Cuitláhuac García, nuestro Gobernador, para que vea las áreas de oportunidad en su gobierno y que este hospital no es uno más, sino el único en la región que puede ofrecer ayuda a personas que vienen desde Córdoba, Veracruzy Altotonga, entre otros lugares lejos de aquí.



Espero que la comunidad tenga un aire de lo que sucede, porque quien realmente se da cuenta de esto es quien lo está viviendo.