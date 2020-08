Clínica 14 del IMSS acumula “montaña” de residuos peligrosos

Al interior de la Clínica 14 del IMSS, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz, hay una gran cantidad de residuos embolsados.



De acuerdo a médicos y enfermeras, se trata de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) que se han acumulado a lo largo de dos semanas.



De acuerdo con la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, para que un residuo sea considerado RPBI debe de contener agentes biológico-infecciosos, es decir, “cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad”.



No obstante, la “montaña” de bolsas verdes se pueden observar desde el puente Miguel Ángel de Quevedo.



No son residuos infecciosos: IMSS



Por su parte, el área de Comunicación Social del IMSS de residuos peligrosos, sino de basura “normal” que se ha ido acumulando, aunque no explicaron por qué hay tanta.



Sin embargo, médicos de este nosocomio aseguran que en gran parte de esas bolsas color verde claro hay RPBI pues ya no hay bolsas de color rojo, que es donde deben ir.



Mencionaron que son residuos normales que genera el hospital diariamente mezclados con residuos COVID, lo que genera un foco de infección en la zona, así como la presencia de fauna nociva.



En el sitio también se pueden apreciar una gran cantidad de cacharros conformado por mobiliario obsoleto, que a decir de los médicos genera presencia de mosquitos, roedores y cucarachas ya que es material que se encharca y enmohece al estar expuesto a la lluvia.