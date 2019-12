Dante Alfonso Delgado Rannauro...

1.- Ayer cumplió años el Senador y líder real de Movimiento Ciudadano, y lo disfrutó con su familia y algunos amigos cercanos.



Dante Alfonso muestra otro rostro: el de un político que, en plena madurez de la vida, [tanto en lo personal como en lo político] ha combinado las buenas maneras; tanto de trato personal, como políticas.



Y si ayer era una promesa de la política nacional, hoy es una grata realidad. Para el nuevo año que se aproxima, le esperan tareas que airearán un poco la política militante que hoy, desafortunadamente, está acusando una realidad de orfandad ideológica y de propuestas.



Dante sabe el peso que hoy representa militar [como en otros tiempos] en un partido que no tiene el poder de la Federación y del Estado; pero para eso se construyen los canales de aproximación que te llevan, finalmente, a una identidad plena con sus militantes, con la base que es el pueblo mismo, que no es propiedad de nadie por mucho poder que se ostente.



Felicidades señor Senador y más palabras como las pronunciadas recientemente en el puerto de Veracruz, se aplauden y se valoran.



2.- Ayer anticipábamos un punto sobre la liga-tarjetas de crédito y RFC. Aquí agrego un apunte que podría orientarnos un poco más:



“...La senadora Antares Vázquez Alatorre señaló que es falso que con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda a partir de 2020 sea obligatorio vincular el RFC con las tarjetas de crédito, como aseguró el senador Samuel García.



En un video difundido en su cuenta en Twitter @AntaresVazAla, la legisladora explicó que la única modificación que se hizo es que, a partir del año próximo, los usuarios de tarjeta de crédito podrán solicitar, si así lo desean, una factura que se entregará de inmediato por correo electrónico, pues la tarjeta se vinculará con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



“Los bancos podrán permitir que desde la misma terminal del comercio que tú compres pueda emitir una factura que te llegará por correo. No hay más impuestos”, expresó la senadora de Morena.



El 16 de diciembre el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, publicó un video en su cuenta en Facebook en el que aseguró que las compras que se realicen con tarjeta crédito y débito generarán una factura automática, la cual llegará directamente al SAT.



“Con esto, si la autoridad detecta que un contribuyente está gastando más de lo que reporta de ingresos podría requerirlo por ‘discrepancia fiscal’, según el Artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, mencionó.



Advirtió que “en palabras lisas y llanas, lo que el SAT te encuentre que discrepe entre tus tarjetas y tus ingresos te lo van a cobrar y te lo van a quitar. Así de sencillo”.



Ante ello la legisladora Vázquez Alatorre sostuvo que, desde hace tiempo, el SAT realiza la revisión de la discrepancia fiscal; es decir, pagar en tarjetas de crédito más de los ingresos que una persona tiene.



En sus cuentas oficiales de redes sociales, el SAT aclaró que a partir del año próximo se podrá asociar el RFC a las tarjetas de crédito y obtener las facturas en segundos.



Señaló como un mito que se fiscalizarán los gastos que se hagan con tarjetas y comprobar si existen diferencias entre ingresos y gastos. También es falso que la expedición de la factura y asociar las tarjetas con el RFC sea obligatorio…” Datos de la Razón.



3.- Hoy la noche se acorta o se alarga, como quiera verla. Es nochebuena y enseguida, Navidad. Regalos y buenos deseos. Punto de Convergencia de amigos y familias. Habrá brindis y la expresión de buenos deseos, en el mejor de los casos. En otros, los más, precariedad tanto en la mesa como en regalos y sin anuncio de que Santa Claus toque la puerta o baje por la chimenea.



De todos modos, que la noche sea grata y que se prolongue por otras navidades más; por otros tiempos, por mejores días, que los habrá.