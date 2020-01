Invitados a las fiestas... electorales

1.- Ni serán todos los que están ni tampoco los que llegarán. El caso es hacer ruido para el año electoral 2021 que se iniciará precisamente en el 2020, y por esa razón y otras, el activismo político de figuras de la 4T, en el ejercicio del poder.



Por lo pronto tienen registro y a él apelarán: El PAN, el PRI, el PRD, el PT, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena, para lo que se ofrezca, ya que su registro es nacional y válido para todo proceso electoral.



Sin embargo, en el estado, algunas Asociaciones Políticas han realizado trabajos tendientes a convertirse en partidos políticos locales y, al parecer, algunas de ellas figurarán como tales en los comicios locales para el 2021, en que se renovará el Congreso del Estado y los 2012 Ayuntamientos.



Con la llegada de Morena al poder en el 2018, tanto en la Federación como en el Estado, varios de los partidos que ya andaban en busca del poder, vieron reducirse sus espacios, como el PAN [que en el estado tenía el poder de la gubernatura y varios municipios] que recibió el golpe del revés en pleno corazón y fue desalojado del Palacio de Gobierno del Estado.



PRI y PRD ya habían escuchado la cuenta de protección y se protegían en las cuerdas para evitar el nocaut, así fuera efectivo o técnico. Apelaron a los amarres para concluir sus encuentros y allí están: reducidos a su máxima expresión; es decir, a ser espectadores en las decisiones duras.



Movimiento Ciudadano se esfuerza y aspira a tener mayor representación que la que actualmente tiene.



El PVEM, como ha sido su costumbre de años: acompaña a los partidos que le puedan asegurar la existencia y allí va, de rama en rama.



El PT es otra sombra, que por cierto existe por un acto de gracia del PRI que le salvó el registro nacional y le pagó con treinta monedas, no más.



2.- Pero otra cosa es la localía en elecciones domésticas, como las que tendrá Veracruz en el 2021, independientemente de las federales para la Cámara Baja. Aquí también se renovará el Congreso y los Ayuntamientos, y hasta hoy, han asegurado su participación, los nacionales.



En cuanto a los que aspiran a llegar para quedarse, hasta hoy han confirmado su participación a la fiesta, “Todos por Veracruz” y “Podemos”.



Del primero se sabe o se conoce poco, pero allí estará, buscando espacios y ubicación, en tanto que el segundo: “Podemos”, también ha gastado tiempo y dinero para colocarse como opción política.



Poco afortunada, sin embargo, la adopción del nombre puesto que en España existe uno con el mismo nombre, y de una línea política de extrema derecha.



Pero esto poco influirá; lo que sí será importante ver es como los electores valorarán a quienes figuran como sus dirigentes; políticos salidos de otros partidos para formar el suyo y que tienen nombre y pasado. Y se verá que pesa más.



Pero allí estarán y pronto harán formalmente su debut en sociedad.



Ya seguiremos más adelante con este tema.



3.- No se espera que la Tercera llegue. La Cuarta T ya está pero la Mundial tendrá que esperar para otra ocasión. Ni Irán ni Irak la harán real pero, al menos, harán que disminuya la presencia del ejército de USA por aquéllas tierras tan lejanas.



El oriente medio registra ahora, miles de soldados americanos, tanto marines como de la armada, pero no pasará de allí, esperamos...