México necesita tiempos mejores...

1.- A forzar la máquina llaman: El estado de cosas en la formación política identificada como Morena, no es para echar cuetes y siquiti buns. La euforia del triunfo ya está pasando.



El INSABI [Instituto de Salud para el Bienestar] ha venido a poner a todos en su lugar: Un instrumento para controlar a las bases votantes se está derrumbando por su inoperancia e ineficacia.



Ya “expertos y analistas del quehacer político” ofrecen sus servicios para que la tormenta amaine. Pero los vientos de más de cien kilómetros por hora no cesan, y apenas ayer denostaban a los gobernadores de entidades federativas, y ahora los buscan para el consenso.



INSABI es posición federal y los gobernadores no quieren montarse en el potro que sigue reparando. Y esto es así por blandir la espada sin ton ni son.



Y pronto, de no actuarse con moderación e inclusión, Morena pagará los platos que se siguen rompiendo.



2.- Aquí en Xalapa el Alcalde Hipólito Rodríguez es el mejor aliado para tronar a Morena, y éste, con credenciales de académico, parece no entenderlo o si le entiende, no tiene interés en parar el descontento de tanta desgobernabilidad que tiene reflejo en los servicios públicos: miles de calles con baches; la movilidad vehicular convertida en caos; servicios con cobros desmedidos en la Comisión del Agua y visitas de empleados de Catastro a bienes inmobiliarios, que suben los valores catastrales sin que medien estudios de realidad: Todo al ojo y al cálculo ligero que terminan con valores elevadísimos para cobros del impuesto predial.



3.- Diputados morenos que en el Congreso del Estado dan muestra de rijosidad en asuntos inocuos e irresponsabilidad en asuntos de trascendencia, bajo el amparo de la simple suma del cuántos somos; cuánto valemos.



Pero tienen una ventaja: el desmoronamiento de sus rivales políticos que ahora, en pleno 2020, no se reponen de la paliza del 2018, pero que, sin embargo, bajo la premisa de que “no hay mal que dure cien años [ni priistas, panistas o perredistas] que los aguanten”, ahora dan señales de vida…pero en el tuiter, aún lejos de los verdaderos campos de batalla.



Adversarios políticos que, por ejemplo, aplauden aquí en el estado, que cuatro asociaciones políticas recibirán pronto, la patente partidista que les permitirá postular candidatos a cargos de elección popular, pulverizando con ello la ya de por sí mermada fuerza que podrían representar PAN, PRI, PRD, MC como partidos opositores al gobernante.



Para beneficio de “la oposición”, cuentan con tiempo para arreglar sus ropas de combate. Revisar armas y planear estrategias.



4.- Cuestión de ver y leer cómo el partido en el poder ya “balconea a Ebrard, Sheinbaum, Tatiana Clouthier y otros personajes, “para posibles candidatos a la grande para cuando el tiempo llegue”, seguros como están de que los electores los mantendrán en la presidencia de la república y “más allá”.