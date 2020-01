“El senador de Morena Germán Martínez Cázares, quien no votó por el nacimiento del Insabi, propone un addendum a la Ley General de Salud para ayudar al financiamiento del Insabi, con el fin de que éste pueda celebrar convenios con el IMSS Bienestar y apoyarse en él”.





1.- ¿Sabotear al Insabi? Es insensato afirmar tal asunto. Algunos funcionarios del gobierno federal, [Hugo López Gatel] en su afán de justificar lo injustificable, han soltado esos dichos para “atenuar” la goliza que el equipo Insabi sufre a manos del equipo Los Pobres. Es una goleada que no calcularon cuando tenían prisa por echar del estadio Al Seguro Popular.



Hoy le endosan al Presidente AMLO tales goles como si él fuera directamente el responsable, aunque, de alguna manera sí lo sería por no echar del estadio del poder a ese grupo de jugadores que no da una.



2.- Para bien del equipo de Los Pobres es indispensable que el Presidente realice una operación [escribiendo de hospitales] quirúrgica de primer nivel, sacando a algunos jugadores y poniendo en la cancha a otros mejores.



Ya en la comida de ayer se palpó que entre los gobernadores y el jefe del poder ejecutivo federal, puede y debe haber disposición para enfrentar de manera común todos los problemas.



El asunto de salud, como de seguridad pública, afecta a todos los mexicanos, sean de Morena, del PAN, del PRI y demás partidos políticos.



Para cuidar la salud no hay colores: A todos pega por igual la enfermedad.



Salvo que los que tienen recursos, acuden a hospitales de paga para remediarla; los pobres no tienen ni para la cuota mínima que cobraba el Seguro Popular que no llegaba a cien pesos.



3.- Es tiempo señor presidente AMLO: meta interés en arreglar lo del Insabi y quite y ponga a quienes pueden ayudarlo en este asunto.



Todo cuenta, no nada más un asunto en específico. México es todo el país...



4.- ¿En la tragedia de Coahuila es responsable el abuelo del niño que jaló los gatillos de las pistolas? Ya ni joden las autoridades de aquélla entidad... Dictan sentencias sin juicio alguno.



Primero que investiguen y después que condenen...