Pues resulta que no está muerto, anda de descanso...

1.- Apenas ayer el guerrerense René Juárez Cisneros fue fugaz presidente del CEN del PRI, pero allí sigue: incansable guerrero de su partido y la democracia. Ayer dijo: “...Ante el actual gobierno, el PRI no ha pedido limosnas ni se ha hincado...”, aseguró el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, quien tiene y merece el respeto de sus compañeros de partido, y de quienes no lo son, como el Presidente AMLO.El líder de los priistas en San Lázaro inauguró la Plenaria de su partido, y destacó que se trabaja “...por la reintegración del PRI para recuperar el poder y servir al país...”“...Nadie de nosotros ha pedido ni limosna, ni nos hemos hincado ante las decisiones del poder público, ninguno de nosotros se ha entregado de manera graciosa ante ningún coqueteo, venga de donde venga”..., expresó ante los integrantes de su bancada.En el primer día de trabajo de la [V] Plenaria, René Juárez manifestó ante parte de la militancia y del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “que requieren recuperar el poder; no para servirse sino para servir al pueblo”“...El PRI tiene que reconquistar el poder para luego poner el poder al servicio de la gente, y nunca más el poder al servicio del poder. Ese fue el gran error histórico que cometimos. El poder es para servirle a la gente, no para ponerlo al servicio del poderoso”, aseguró.René Juárez criticó a la actual administración “...por ser un poder que abona a la confrontación, descalificación y encono, cuando desde el poder debería de construirse con moderación con inteligencia, con sensibilidad y generosidad el reencuentro de los mexicanos...”Hemos visto cómo se descalifican ideas viables simple y sencillamente por el origen de las mismas, hemos visto cerrazón, falta de voluntad política para construir acuerdos, consensos entendimientos, reencuentros, puntos de convergencia que nos permitan avanzar en la solución de los problemas..” concluyó.-jcp.-Notas de Excélsior.Lo rescatable de lo que ha dicho René Juárez, es, que más allá de Alito [Amlito para sus detractores] es que una buena parte de los priistas de piel tricolor, es que no se rinden y están dispuestos a dejar la piel en las alambradas para que su partido siga vivo. Enhorabuena René...2.- Este domingo el Super Bowl en Miami reclamará la atención del mundo deportivo y más allá como suele atribuirse que lo dice Bos Layer, [Buzz Lightyear es un personaje ficticio de la franquicia Toy Story de Pixar, que ejerce el rol de un superhéroe espacial de juguete y el de una figura de acción] porque en todas partes se verá y hablará de ese evento.Para esta celebración del mundo deportivo: México abastecerá casi el 89% del aguacate que se exporta a Estados Unidos y este año ya se superaron las exportaciones de enero 2019, dice la crónica financiera del Economista.“..Las exportaciones mexicanas de aguacate de enero de este año tendrán un aumento de 4.4% e hilarán cinco años de crecimiento. Con motivo del Super Bowl del domingo 2 de febrero, el consumo del fruto se eleva en Estados Unidos”, afirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).Sigue lo afirmado por [ [email protected] ]: “...Enero representa uno de los meses con mayor demanda del fruto para ser convertido en guacamole en los primeros días del segundo mes del año. Se proyecta que México exporte más de 125,000 toneladas de aguacate proveniente de Michoacán, superando las 119,716 toneladas reportadas en el primer mes del 2019”, de acuerdo con un comunicado.Hasta el pasado 26 de enero, se habían enviado más de 102,571 toneladas de aguacate, esto fue 2,000 toneladas más a las comercializadas en el mismo lapso del año pasado, según cifras del Sistema Electrónico de Certificados Fitosanitarios Internacionales de APEAM.“En el programa de exportación de aguacate a Estados Unidos participan 26,234 productores y 60 empacadoras de 39 municipios de Michoacán, lo que genera además 310,000 empleos directos y 78,000 indirectos”, se lee en el documento.Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, mencionó que durante el último juego de la temporada de futbol americano se consumen cerca de 8,000 toneladas de aguacate, pero se exportan 100,000, con lo que México está “batiendo récord”.“México abastece casi 89% del aguacate que importa Estados Unidos, pero también quiero reconocer el gran esfuerzo de las berries, los chiles, papas, tomates, entre otros”, indicó en conferencia para medios de comunicación con motivo de la norma de etiquetado.De acuerdo con la dependencia, 64% de la exportación de aguacate a Estados Unidos proviene de las cosechas de micro y pequeños productores, quienes cultivan en 27,712 huertos menores a 10 hectáreas.México destaca por ser el principal productor del también llamado oro verde, con más de 2,184,000 toneladas anuales. Entre los principales estados cosechadores destaca Michoacán con 76%, seguido de Jalisco con 9.2% y el Estado de México con 4.5% de la producción nacional.En el municipio de Tancítaro, el mayor productor de aguacate del país, existen 6,458 huertos en una superficie de 23,691 hectáreas, lo que en promedio resulta en unidades de producción menores de 4 hectáreas.El documento detalla que, del resto de la producción, 19% es cultivado por medianos productores en 8,227 huertos de entre 10.1 a 20 hectáreas, mientras que 17% es cultivado en 7,361 huertos de más de 20 hectáreas...”Pero aquí, en Veracruz, se degusta el aguacate Hass y en algunas regiones, allá por los meses de julio y agosto, se pone en el mercado local el criollo y el gigante, que también tiene gran demanda.No como los michoacanos, pero allí está el aguacate veracruzano...P.D.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS [Organización Mundial de la Salud], anuncia en Ginebra la emergencia