La mazorca se desgrana...

1.- Ya no resulta raro pero es importante asentarlo: de que "según otros datos", el partido en el poder se apunta para mayoritear con el INE [INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL], porque no es fortuito que ayer la oposición en la Cámara de Diputados pidió [seguramente con todo respeto] a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, "rectificar" y proponer a una persona distinta al académico John Ackerman como integrante del comité técnico que evaluará a los aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).



Se lee en la Jornada que: "...En conferencia conjunta, los coordinadores de PAN, PRI, PRD y MC expresaron que Ackerman es integrante de un órgano de dirección de Morena y que su participación, que defendió la bancada de este partido [Morena] en la cámara, podría descarrilar la elección de cuatro consejeros."



"Tenemos voluntad de construir un consenso, pero de que hay amenaza de agandalle, la hay. Ackerman no pasa el filtro", dijo el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros.



El comité tiene que instalarse mañana y esta tarde el jurídico de la cámara deberá entregar un estudio donde determine si los siete integrantes designados por la cámara, la CNDH y el INAI cumplen los requisitos de imparcialidad y no formar parte de la directiva de partidos políticos.



Los coordinadores de la oposición anticiparon que, si el jurídico valida a Ackerman, la elección de los consejeros está en riesgo, ya que se necesita el voto de las dos terceras partes de los diputados, que Morena y sus aliados no tienen.



Para este proceso de elección de cuatro consejeros del INE, Morena ofreció que la designación no sería resultado "de cuotas ni de cuates".



Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, sostuvo que el consenso alcanzado en la emisión de la convocatoria y la elección de otros seis integrantes del comité "está amenazado para la siguiente fase del proceso".



Esto es, en la decisión del comité para presentar cuatro listas con cinco candidatos cada una, la elección de la Junta de Coordinación Política de cuatro finalistas, y la votación en el pleno, prevista para el 31 de marzo.



"No vamos a entregar la autonomía del INE. La designación de Ackerman es un atentado contra la objetividad y la certeza electoral. Pedimos a la CNDH que no nos mande cuates".



Y por supuesto que hasta alguien que no sabe de estos asuntos ve a John Ackerman como una visible "cabeza de playa" para el asalto final...



2.- Yeidckol Polevnsky ya no es más presidenta del partido Morena: La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó esta [ayer] tarde la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino del partido Morena, luego de considerar legal la convocatoria para la realización del congreso extraordinario de enero pasado y que hubo quorum en la reunión.



De esta manera, Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta del partido, fue sustituida de la dirigencia. Los magistrados dieron vista de su resolución al Instituto Nacional Electoral (INE), al cual Ramírez Cuéllar solicito ser registrado como dirigente de Morena.



En el proyecto avalado con 6 votos favor y uno en contra, se consideraron inoperantes e infundados los agravios de los inconformes, en torno a que fue ilegal la convocatoria a la asamblea, toda vez que esta se apegó a lo señalado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.



Dicha instancia señaló que se puede convocar si así lo piden la tercera parte de los integrantes del Congreso Nacional, la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional; el Comité Ejecutivo Nacional, y la tercera parte de los consejos estatales.



Se señala además que la convocatoria se publicó con una semana de anticipación, tal y como lo prevé la normatividad interna.



Sobre el quorum se afirma que asistieron mil 305 congresistas, más del 50 por ciento del total de dos mil 494.



3.- Y siguen bastos: Un tribunal federal confirmó la suspensión concedida a pueblos indígenas, que evita el inicio de la construcción del Tren Maya [proyecto prioritario de infraestructura del Gobierno de la República].



El beneficio de suspensión de los actos reclamados fue otorgado a los pueblos Maya Peninsular y Ch'ol, ambos con residencia en Campeche, y de acuerdo a los magistrados federales, la resolución no impacta negativamente el orden ni el interés público, tal como lo asentó la Presidencia de la República y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) al plantear su inconformidad con la suspensión.



"...Los alcances del beneficio detienen una vez más el inicio de las obras de la vía de comunicación, pero en caso de ser necesarias acciones de rehabilitación en las vías antiguas las autoridades lo podrán hacer.



Además, también permite que sigan su curso licitaciones y permisos ambientales, así como la elaboración de presupuestos en razón de que actividades de esa naturaleza no afectan los intereses de los pueblos indígenas.



La resolución del tribunal federal también apuntó que los promoventes del amparo sí están facultados para interponer recursos como éste cuando aleguen posibles violaciones a derechos fundamentales de su comunidad.



Cabe destacar que en los próximos días un juzgado de distrito en Campeche deberá resolver si es que la suspensión se concede de manera definitiva a los pueblos indígenas.



Si la decisión falla en contra del gobierno de la República, el Tren Maya no podrá iniciar obras por tiempo indefinido y hasta en tanto la demanda de amparo sea resuelta de manera definitiva.



Lo anterior dará luz para establecer si los pueblos mayas tienen o no razón en aducir que se violó su derecho y libertad de información y libre decisión de cara a la consulta que se realizó a finales del año pasado y que terminó avalando la construcción de la obra.



De acuerdo con el proyecto del Tren Maya su construcción implicará [de ejecutarse el proyecto] una inversión pública de entre 120 a 150 mil millones de pesos..." Jcp.Excélsior.



P.D.- Aquí hay otros datos: Al parecer, Claudia Esther Balderas Espinoza, [oriunda del sur de Veracruz] es senadora electa por representación proporcional, basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56 de la CPEUM.[Morena]. No es la suplente de Silvia Rocío Nahle García, ya que aparece como tal, la Maestra Gloria Sánchez Hernández, actualmente en ejercicio por licencia de la titular. La Suplente de Claudia Esther es, según esos datos: Tanya Carola Viveros Cházaro.



Y esta precisión "ya saben por qué"...