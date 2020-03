A los morenos les vale drema...

1.- No obstante el abierto rechazo de partidos y organizaciones civiles, "…La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en San Lázaro, tomó protesta al Comité Técnico de Evaluación de las y los aspirantes a ocupar cuatro posiciones en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).



A pesar del rechazo público por la imposición del gringo-mexicano, durante el evento celebrado en San Lázaro, [como lo habían anunciado], la representación del PAN fustigó la presencia de John Ackerman, al calificarla "de una mancha en el proceso, a lo que el académico respondió "que la legalidad está absolutamente en orden, en este y todos los nombramientos, yo los invito a la calma” [parodiando a AMLO].



El presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado, [faltaba más, servicial y servil], adujo "…que ayer fue un día histórico porque es el órgano que nos ayudará a conducir este proceso, previsto en el artículo 41 de la Constitución…”



Por esa y otras razones más, Jorge Espadas, del PAN, reprochó el nombramiento de Ackerman, a quien ubicó "…como integrante de Morena: "Sostenemos que el hecho de proponer a una persona que está participando activamente en un órgano de un partido político es una mancha en este proceso, estoy seguro que este comité podrá hacer un excepcional trabajo más allá de dejar esta mancha por la militancia de un integrante…”



Con la espada desenvainada [Akerman], con el poder que le da la mayoría en la Cámara, el investigador de la UNAM, se aplastó en que la integración y trabajo del comité calificador "es la oportunidad para recuperar la legitimidad, [cínico], la pluralidad y el profesionalismo de los organismos electorales, dado que la ley y el sistema jurídico electoral de México es de los mejores y de los más aplaudidos en el mundo…”.



"…Para José Roldán Xopa la confianza que hay en las instituciones, la objetividad con la que se actúe, la imparcialidad con la cual se puede y debe tratar a los distintos actores políticos, pero particularmente la función que el INE tendrá de cara a la ciudadanía y sus responsabilidades para la democracia son muy relevantes y, por ello, el comité técnico tiene parte de la responsabilidad de conseguir este objetivo y consolidar la democracia.



Diego Valadés con mejor presentación, se enfocó en la obligación de ese órgano: Ustedes esperan de este comité un compromiso con el servicio público y con los valores de la democracia, y eso es lo que también ofrecemos nosotros. Los siete integrantes representamos corrientes diferentes y diversas formas de ver y pensar el proceso político, el democrático y el electoral, pero con el común denominador de la salvaguarda de los principios de la democracia y de la respetabilidad del servicio público…”



De tal manera, el citado comité estará integrado por John Ackerman [por las mangas del chaleco y la mancha en la arena], Diego Valadés, José Roldán Xopa, y aunque no fijaron posición, también irán: Silvia Elena Giorguli, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia Rubio, y Sara Lovera López.



2.- La solicitud de registro como nuevos partidos políticos de cobertura nacional, una vez que el plazo concluyó el viernes, sólo siete fueron las organizaciones, de las más de un centenar inicialmente interesadas en obtenerlo y que acudieron al Instituto Nacional Electoral, con la documentación exigible, dando paso con ello a la apertura de un período de hasta 120 días en el que el INE deberá valorarla y, en su momento, dictaminar lo que considere procedente.



Estas siete organizaciones cubrieron los requisitos [presumiblemente], de las que al menos cuatro son identificables como afines al partido en el poder y seguro cobraría su cuota si tienen el registro "y las aceptan” Estas son:



Fuerza Social por México, del impresentable Pedro Haces; Redes Sociales Progresistas que se asocian con Elba Esther Gordillo, con Fernando González al frente; Súmate [no súmete] a Nosotros, del Movimiento R-5 que lidera Manuel Espino [le suena¿?] y los evangélicos, de Encuentro Solidario con Jorge Arturo Argüelles a la cabeza [aunque se presuma priista]– se presumen en disposición de apoyar al gobierno de la 4T y cobrar su cuota de afiliación.



Hay otros como Libertad y Responsabilidad Democrática, de Margarita Zavala y Felipe Calderón; Fundación Alternativa, que preside el expriista César Augusto Santiago [que cuando vio agotarse el agua buscó otro manantial]; y Grupo Social Promotor de México, vinculado a la SNTE de Alfonso Cepeda.



Unos irá con el voto y otros eludirán el bote..o.



3.- De veras que no; lo del corona virus "es en serio”. Como distractor sería de un precio alto de costales de encabronados...