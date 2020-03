También en San Juan hace aire: IMSS al banquillo... por el coronavirus...

1.- En nota de José Topete de Alcalorpolítico.com se anota que “ante el posible caso de un paciente con coronavirus, [se] habría generado pánico en el personal de la Unidad de Medicina Familiar 66 de IMSS en Xalapa."



“Que no se han parado labores pero sí hay inquietud por un posible caso de un paciente con coronavirus”



“El personal se manifestó asegurando que 'la represión' está en todo lo que da y no están concediendo licencias a personal que podría correr riesgo”



“No exigimos más que las condiciones mínimas que nos merecemos; en este caso, lejos del cubrebocas, necesitamos recursos mínimos como gel antibacterial, jabón para estar en constante lavado de manos y un filtro eficaz en la entrada”



Y más todavía:



Representantes sindicales y autoridades de la Junta de Gobierno de la Unidad de Medicina Familiar 66 del IMSS en Xalapa, “informaron al personal que no cumplirán con sus exigencias de instalar un filtro de revisión para [detectar] posibles enfermos de coronavirus, ni con dotarlos de insumos como gel desinfectante y mascarillas hasta que se haga oficial la Fase 2 por la contingencia del coronavirus”...



Y después vendrán los lamentos. Hoy tienen tiempo de la prevención; mañana el tiempo de lamentación... Qué rudo el IMSS... cuyos dirigentes seguramente toman lo que les conviene de lo que dicen sus superiores; vean si no:



“En el plan sanitario los expertos nos dicen que no, además para qué desgastarnos hasta mentalmente, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, ojalá no suceda pero que se desate la epidemia, vamos a estar sin defensas, todos débiles, eso sí nos va a afectar mucho”. La Mañananera.



2.- Y no se trata de medición de fuerzas: El estado de derecho no cumple caprichos: “...La Juez Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió suspensiones de plano y de oficio a integrantes de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que reclamaron 'la omisión de establecer medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio' del coronavirus."



La Juez Décimo Tercero está de guardia en la Ciudad de México para atender asuntos de extrema urgencia pues el Poder Judicial de la Federación (PJF) decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales durante un mes.



Las autoridades señaladas como responsables: el Presidente de la República; el titular de la Secretaria de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quienes deben informar a la Juez en 24 horas las medidas que tomarán en cumplimiento a las suspensiones que concedió.



“Se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables implementen las medidas preventivas y acciones para detectar las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 y virus COVID-19, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho lineamiento se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo, con la finalidad de garantizar los derechos humanos”, señala el acuerdo.



“requiérase a la responsable para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la legal notificación del presente auto, remita en copia certificada, completa y legible de las constancias en las que informen sobre el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o en su defecto, manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa”.