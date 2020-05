1.- ¿A quién creerle? Paulatinamente el doctor López-Gatell se ha ido desgastando al grado de que ya no se le creen sus “mañaneras” y sus “nocturneras” en cuánto a qué hacer o dejar de hacerlo respecto a las acciones que hay que realizar para protegernos del Covid-19.



Todo por servir se acaba y termina por no servir. Así es esto de la sobreexposición en busca de la popularidad: “Vote por Gatell” dirán las pancartas del futuro.



Los doctores José Narro y Julio Frenk, ex secretarios de Salud en gobiernos federales anteriores, cada vez que pueden, y pueden seguido, lo descalifican porque lo que dice Gatell lo desdice Gatell, y así van: dejando casi en estado de indefensión a la sociedad nacional.



Y nadie mete al orden a Gatell y sus pronósticos. Ahora resulta que los Veracruzanos casi andamos en el pico del “ñopo” por lo duro que dice que se nos vendrá encima el virus, y que lo peor no ha llegado aún y dice que está por venir.



Por lo pronto Gatell se burla del doctor Narro y se “pregunta” estúpidamente si aún sigue en el PRI...



Así, ¿a qué le tiramos?



2.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se da tiempo para todo: Acaba de afirmar que la pandemia del Covid-19 lo hace padecer porque no tiene contacto con la gente.



Pero, incansable, afirma que una vez que las restricciones sanitarias lo permitan, volverá, como en La Mancha el Quijote lo hiciera, a recorrer el país para “hablar directamente con la gente y pedir su apoyo”.



Y sí, debe ser cierto porque el gabinete de la tercera que lo acompaña en su mayoría en los trabajos de la Federación, casi siempre opta por “quedarse en casa” para no cansar sus cuerpos y sus mentes.



Qué bueno que la pandemia camina a “desaparecer” del mapa...



3.- Por vía de mientras y visto como está “que la gente” se prepara para los festejos del día de la madre, el gobierno estatal ha lanzado un alerta: Del viernes al domingo [ 8 a 10] se limita la actividad en los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Antigua, Nanchital, Cosoleacaque, Banderilla, E. Zapata y Minatitlán, seguramente en mercados donde se vendan flores y también se regularán las visitas a los panteones.



A resistir llaman.



4.- A algunos les afecta la cancelación “de las fiestas patronales”, y a otros las fiestas de los patrones. El caso es que pueblos y comunidades reclaman su derecho “a pase lo que pase” y de plano se van a la desobediencia. El caso no es ese.



Pero esto, seguramente, no aplica a la Feria de Ylang Ylang... ¿O sí?



El asunto real es ver y saber cómo las autoridades van a tratar a los desobedientes: si con el convencimiento dialogado o a garrotazos dados.



Para que no se desborde el orden y no se multipliquen los garrotazos, una batería de servidores públicos de todos los niveles deben desplegarse en las zonas críticas para la violencia no se presente.



Total: Madres vivas están todos los días para felicitarlas y darles algún presente conmemorativo, y a las difuntas, cualquier día es bueno para recordarlas y llevarles flores.



Y lo bueno es que hay a quien echarle culpas: Al Covid 19, por supuesto...